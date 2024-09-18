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Что сделать на даче в конце сезона, чтобы весной слизней уже не было — советы

18 сентября 2024 02:20
Валентина Осадчая - Редактор
Как избавиться от слизней на огороде — что сделать в конце сезона, советы дачникам
Большой слизень на растении. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Конец дачного сезона — это благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредителей, которые уничтожают урожаи и портят почву. Если на вашем огороде часто "хозяйничают" слизни, проведите одну процедуру в конце сезона, чтобы весной уже забыть об этих нежелательных "гостях".

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем вредны слизни для растений

Эти вредители плохо влияют на урожай, ведь они едят почти все, что попадается на их пути. Там, где слизни уже успели побывать, нарушается процесс фотосинтеза и растет риск развития грибковых заболеваний. Более того, слизни имеют гельминты, заражая ими домашних животных, птиц и даже людей.

Поэтому вопрос о том, нужно ли уничтожать слизней на огороде, не может подниматься, ведь делать это нужно немедленно. Существует один действенный метод, который поможет весной забыть об этих вредителях.

Слизняк на огородном участке
Слизень на огородном участке. Фото: Pinterest

Как можно одолеть слизней

Уничтожать слизней нужно в конце дачного сезона, а до этого нужно убрать все остатки растений и мусор со своего участка. После этого перекопайте огород и приготовьте одну эффективную смесь, используя такие ингредиенты, как:

  • Соль — одна большая ложка
  • Вода — одно ведро

Растворите соль в воде и обработайте те места, где чаще всего бывали слизни, подождите 14 дней и проведите эту процедуру еще раз.

Приготовление солевого раствора для борьбы со слизнями.
Приготовление солевого раствора для борьбы со слизнями. Фото: Pinterest

Какую профилактику следует проводить

Опытные дачники советуют проводить профилактику возникновения этих вредителей. Для этого вам нужно положить по периметру такие смешанные между собой ингредиенты, как:

  • Речной песок
  • Скорлупа из яиц курицы
  • Порошок горчицы

Это необходимо в том случае, если вы заметили, что у ваших соседей тоже есть слизни на участке.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить капустную блошку на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно защитить деревья в саду от муравьев и тли.

Также мы сообщали о том, как можно защитить урожай огурцов на огороде от вредителей.

советы огород слизни вредители

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