Как избавиться от слизней на огороде — что сделать в конце сезона, советы дачникам

Что сделать на даче в конце сезона, чтобы весной слизней уже не было — советы
Конец дачного сезона — это благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредителей, которые уничтожают урожаи и портят почву. Если на вашем огороде часто "хозяйничают" слизни, проведите одну процедуру в конце сезона, чтобы весной уже забыть об этих нежелательных "гостях".
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем вредны слизни для растений
Эти вредители плохо влияют на урожай, ведь они едят почти все, что попадается на их пути. Там, где слизни уже успели побывать, нарушается процесс фотосинтеза и растет риск развития грибковых заболеваний. Более того, слизни имеют гельминты, заражая ими домашних животных, птиц и даже людей.
Поэтому вопрос о том, нужно ли уничтожать слизней на огороде, не может подниматься, ведь делать это нужно немедленно. Существует один действенный метод, который поможет весной забыть об этих вредителях.
Как можно одолеть слизней
Уничтожать слизней нужно в конце дачного сезона, а до этого нужно убрать все остатки растений и мусор со своего участка. После этого перекопайте огород и приготовьте одну эффективную смесь, используя такие ингредиенты, как:
- Соль — одна большая ложка
- Вода — одно ведро
Растворите соль в воде и обработайте те места, где чаще всего бывали слизни, подождите 14 дней и проведите эту процедуру еще раз.
Какую профилактику следует проводить
Опытные дачники советуют проводить профилактику возникновения этих вредителей. Для этого вам нужно положить по периметру такие смешанные между собой ингредиенты, как:
- Речной песок
- Скорлупа из яиц курицы
- Порошок горчицы
Это необходимо в том случае, если вы заметили, что у ваших соседей тоже есть слизни на участке.
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