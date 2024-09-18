Как избавиться от слизней на огороде — что сделать в конце сезона, советы дачникам

Большой слизень на растении. Фото: Pinterest

Конец дачного сезона — это благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредителей, которые уничтожают урожаи и портят почву. Если на вашем огороде часто "хозяйничают" слизни, проведите одну процедуру в конце сезона, чтобы весной уже забыть об этих нежелательных "гостях".

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Эти вредители плохо влияют на урожай, ведь они едят почти все, что попадается на их пути. Там, где слизни уже успели побывать, нарушается процесс фотосинтеза и растет риск развития грибковых заболеваний. Более того, слизни имеют гельминты, заражая ими домашних животных, птиц и даже людей.

Поэтому вопрос о том, нужно ли уничтожать слизней на огороде, не может подниматься, ведь делать это нужно немедленно. Существует один действенный метод, который поможет весной забыть об этих вредителях.

Слизень на огородном участке. Фото: Pinterest

Как можно одолеть слизней

Уничтожать слизней нужно в конце дачного сезона, а до этого нужно убрать все остатки растений и мусор со своего участка. После этого перекопайте огород и приготовьте одну эффективную смесь, используя такие ингредиенты, как:

Соль — одна большая ложка

Вода — одно ведро

Растворите соль в воде и обработайте те места, где чаще всего бывали слизни, подождите 14 дней и проведите эту процедуру еще раз.

Приготовление солевого раствора для борьбы со слизнями. Фото: Pinterest

Какую профилактику следует проводить

Опытные дачники советуют проводить профилактику возникновения этих вредителей. Для этого вам нужно положить по периметру такие смешанные между собой ингредиенты, как:

Речной песок

Скорлупа из яиц курицы

Порошок горчицы

Это необходимо в том случае, если вы заметили, что у ваших соседей тоже есть слизни на участке.

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