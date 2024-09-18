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Що зробити на дачі наприкінці сезону, щоб навесні слимаків вже не було — поради

18 вересня 2024 02:20
Валентина Осадча - Редактор
Як позбутися слимаків на городі — що зробити наприкінці сезону, поради дачникам
Великий слимак на рослині. Фото: Pinterest
Валентина Осадча - Редактор

Кінець дачного сезону — це сприятливий час для того, щоб позбутися шкідників, які нищать врожаї і псують ґрунт. Якщо на вашому городі часто "господарюють" слимаки, проведіть одну процедуру наприкінці сезону, щоб навесні вже забути про цих небажаних "гостей".

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим шкідливі слимаки для рослин

Ці шкідники погано впливають на врожай, адже вони їдять майже усе, що трапляється на їхньому шляху. Там, де слимаки вже встигли побувати, порушується процес фотосинтезу і виростає ризик розвитку грибкових захворювань. Більш того, слимаки мають гельмінтів, заражаючи ними домашніх тварин, птахів і навіть людей.

Тому питання про те, чи потрібно знищувати слимаків на городі, не може порушуватися, адже робити це потрібно негайно. Існує один дієвий метод, який допоможе навесні забути про цих шкідників.

Слизняк на огородном участке
Слимак на городній ділянці. Фото: Pinterest

Яке можна здолати слимаків

Знищувати слимаків потрібно наприкінці дачного сезону, а до цього треба прибрати всі залишки рослин і сміття зі своєї ділянки. Після цього перекопайте город і приготуйте одну ефективну суміш, використовуючи такі інгредієнти, як:

  • Сіль — одна велика ложка
  • Вода — одне відро

Розчиніть сіль у воді та обробіть ті місця, де найчастіше бували слимаки, після цього почекайте 14 днів і проведіть цю процедуру ще раз.

Приготовление солевого раствора для борьбы со слизнями
Приготування сольового розчину для боротьби зі слимаками. Фото: Pinterest

Яку профілактику варто проводити

Досвідчені дачники рекомендують проводити профілактику виникнення цих шкідників. Для цього вам потрібно покласти по периметру такі змішані між собою інгредієнти, як:

  • Річковий пісок
  • Шкаралупа з яєць курки
  • Порошок гірчиці

Це необхідно у тому випадку, якщо ви помітили, що у ваших сусідів також є слимаки на ділянці.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно знищити капустяну блішку на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно захистити дерева в саду від мурах і попелиці. 

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