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Чтобы не отравиться — как долго можно хранить дома свежую черешню

1 июля 2024 06:40
8f9527ed-c8ed-4a0b-16d6-941e68782800 - Никита Загородный
Как правильно хранить черешню дома, чтобы была польза, а не отравление
Черешня. Фото: forpost.media
8f9527ed-c8ed-4a0b-16d6-941e68782800 - Никита Загородный

Будет очень досадно, если уже на следующий день плоды черешни, которые вы только вечером принесли домой, будут испорчены. В большинстве случаев вина за это будет именно на вас, а не на недобросовестном продавце.

Как правильно хранить черешню дома

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При правильном хранении черешня может пролежать в холодильнике неделю.

  • Для этого нужно перебрать плоды, избавиться от поврежденных (на компот) и заплесневевших (выбросить).
  • Чтобы не ускорять процессы порчи, перед хранением мыть черешню не нужно, она должна быть максимально сухой. Мойте только плоды, которые собираетесь съесть.
  • Идеально переложить черешню в плоский широкий контейнер.

Если вы собрали урожай черешни в саду, то хранить плоды следует в плоских ящиках. Неиспорченные черешни нужно переложить слоями листьев, чтобы плоды не касались друг друга, оставались сухими и долго не пускали сок.

 

Чтобы не отравиться - как долго можно хранить дома свежую черешню - фото 1
Фото: agroexpert.ua

Чем полезна черешня

Пол килограмма черешни обеспечивает суточную норму витамина С. Плоды богаты витаминами группы В, витаминами А, Е, РР, питательными веществами и полезными элементами, которые хорошо влияют на здоровье человека.

Кому нельзя черешню

  • Людям, страдающим аллергией.
  • Не рекомендуется больным сахарным диабетом и гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока.
  • В случае нарушения проходимости кишечника.
  • Не нужно злоупотреблять черешней маленьким детям.

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