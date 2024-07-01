Как правильно хранить черешню дома, чтобы была польза, а не отравление

Чтобы не отравиться — как долго можно хранить дома свежую черешню
Будет очень досадно, если уже на следующий день плоды черешни, которые вы только вечером принесли домой, будут испорчены. В большинстве случаев вина за это будет именно на вас, а не на недобросовестном продавце.
Как правильно хранить черешню дома
При правильном хранении черешня может пролежать в холодильнике неделю.
- Для этого нужно перебрать плоды, избавиться от поврежденных (на компот) и заплесневевших (выбросить).
- Чтобы не ускорять процессы порчи, перед хранением мыть черешню не нужно, она должна быть максимально сухой. Мойте только плоды, которые собираетесь съесть.
- Идеально переложить черешню в плоский широкий контейнер.
Если вы собрали урожай черешни в саду, то хранить плоды следует в плоских ящиках. Неиспорченные черешни нужно переложить слоями листьев, чтобы плоды не касались друг друга, оставались сухими и долго не пускали сок.
Чем полезна черешня
Пол килограмма черешни обеспечивает суточную норму витамина С. Плоды богаты витаминами группы В, витаминами А, Е, РР, питательными веществами и полезными элементами, которые хорошо влияют на здоровье человека.
Кому нельзя черешню
- Людям, страдающим аллергией.
- Не рекомендуется больным сахарным диабетом и гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока.
- В случае нарушения проходимости кишечника.
- Не нужно злоупотреблять черешней маленьким детям.
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