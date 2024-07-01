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Щоб не отруїтися — як довго можна зберігати вдома свіжу черешню

1 липня 2024 06:40
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Як правильно зберігати черешню вдома, щоб була користь, а не отруєння
Черешня. Фото: forpost.media
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Буде дуже прикро, якщо вже на наступний день плоди черешні, які ви лише увечері принесли додому, будуть зіпсовані. У більшості випадків вина за це буде саме на вас, а не на недобросовісному продавцеві.

Як правильно зберігати черешню вдома.

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За умови правильного зберігання черешня може пролежати в холодильнику тиждень.

  • Для цього потрібно перебрати плоди, позбутися пошкоджених (на компот) та запліснявілих (викинути).
  • Щоб не прискорювати процеси псування, перед зберіганням мити черешню не потрібно, вона має бути максимально сухою. Мийте лише ті плоди, які збираєтеся з'їсти.
  • Ідеально перекласти черешню в плоский широкий контейнер.

Якщо ви зібрали врожай черешні в саду, то зберігати плоди слід в плоских ящиках. Незіпсовані черешні потрібно перекласти шарами листям, щоб плоди не торкалися один одного, залишалися сухими та довго не пускали сік.

 

Щоб не отруїтися — як довго можна зберігати вдома свіжу черешню - фото 1
Фото: agroexpert.ua

Чим корисна черешня

Пів кілограма черешні забезпечує добову норму вітаміну С. Плоди багаті на вітаміни групи В, вітаміни А, Е, РР, на поживні речовини та корисні елементи, що добре впливають на здоров'я людини.

Кому не можна черешню

  • Людям, які страждають на алергію.
  • Не рекомендується хворим на цукровий діабет та гастрит з підвищеною кислотністю шлункового соку.
  • У разі порушення прохідності кишківника.
  • Не потрібно зловживати черешнею маленьким дітям.

Раніше ми писали, коли та як ще можна посадити полуницю 2024 року. Також розповідали, як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів.

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