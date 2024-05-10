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Семь комнатных растений, из-за которых вы никогда не выйдете замуж

10 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие растения ни в коем случае нельзя держать дома женщине — ТОП-7 самых опасных
Женщина, держащая комнатное растение в руках. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Комнатные растения — это не только о красоте, но и о большом влиянии на жизнь человека. Например, существует семь цветов, которые ни в коем случае нельзя держать дома женщинам, поскольку они способны принести настоящую беду в их жизнь и даже не дать им выйти замуж.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

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Фикус

Если раньше это растение уважали, то теперь мнение о нем изменилось, ведь оно плохо влияет на жизнь женщин. Если держать дома фикус, можно даже лишиться своего любимого. Это растение в народе даже называют "цветком вдовы".

Фикус
Фикус, который называют "цветком вдовы". Фото: Pinterest

Плющ

Это растение не стоит выращивать в доме или вокруг него, ведь считается, что оно буквально гонит мужчин от женщины, которая еще не вышла замуж. А если девушка с этим растением дома, все же, сможет выйти замуж, то брак у нее будет несчастливым или мужчина может даже погибнуть.

Плющ
Плющ, гонящий мужчин от женщины. Фото: Pinterest

Золотая лиана

В народе считают, что во время цветения этот цветок начинает отнимать у мужчин их силу, а затем и жизнь. Если женщина срочно не выбросит это растение из своего дома, она может никогда не найти своего мужчину.

Золотая лиана
Золотая лиана, которая отнимает мужскую силу. Фото: Pinterest

Сансевьерия

Этот цветок давно пользуется большой популярностью, однако, нести его домой категорически не рекомендуется. Дело в том, что этот цветок имеет негативную энергетику, которая может уничтожить семейное благополучие и связь женщины с мужчиной.

Сансевиерия
Сансевьерия, имеющая негативную энергетику. Фото: Pinterest

Дифенбахия

Это очень ядовитое растение, которое опасно, прежде всего, для детей и домашних любимцев. К тому же, оно выделяет вредные испарения, которые способны вызвать головную боль у человека. Мужчины от этого растения могут иметь сердечные приступы и обострение хронических заболеваний. К тому же, дифенбахия может сделать так, что у пары никогда не будет детей.

Дифенбахия
Дифенбахия, которая может вызвать сердечные приступы у мужчин. Фото: Pinterest

Хойя

Этот цветок также очень опасен, ведь может убить хозяина, оставив женщину вдовой.

Хойя
Хойя, которая может оставить женщину вдовой. Фото: Pinterest

Ардизия

В народе это растение называют деревом вдовы, ведь его часто сажают на могилах мужчин, которых не стало в раннем возрасте.

Ардизия
Ардизия, называемая деревом вдовы. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения следует держать дома, чтобы улучшить здоровье.

Раньше мы рассказывали о том, какое растение категорически нельзя держать дома.

Также мы сообщали о том, какие комнатные растения способны принести благополучие семье.

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