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Чому слід зберігати рослини у ванній кімнаті — цікаві факти, про які ви не знали

29 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому краще тримати кімнатні рослини у ванній — 5 вагомих причин
Жінка, яка доглядає кімнатні рослини у ванній. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

При виборі місця для кімнатних рослин потрібно враховувати дуже багато факторів, наприклад, потрапляння прямих сонячних променів, вологу тощо. Та мало хто знає, що рослини краще вирощувати у ванній кімнаті, адже це місце є найбільш підходящим для них.

Про це повідомляє Cheeky Plant Co.

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Поглинають вологу

У такому місці є високий шанс розвитку цвілі, адже там підвищений рівень вологи, який провокує розмноження бактерій. Рослини здатні завадити виникненню цієї цвілі і поглинають вологу, запобігаючи розвитку бактерій.

Очищують повітря

У повітрі вдома є багато токсин, тому кімнатні рослини у ванній кімнаті просто необхідні. Справа в тому, що вони здатні зменшити кількість цих шкідливих речовин, фільтруючи їх. Завдяки цьому вам стане легше дихати вдома.

Большое количество растений в ванной комнате
Велика кількість рослин у ванній кімнаті. Фото: Pinterest

Створюють естетичну привабливість

Рослини варто ставити у душі через це, що вони створюють красивий зовнішній вигляд і комфорт. Ви можете створити надзвичайно красиву атмосферу в душі, щоб там приємніше було перебувати не тільки вам, а й вашим гостям.

Покращують стан здоров’я

Вчені стверджують, що присутність кімнатних рослин вдома покращує психічний і емоційний стан здоров’я людини. Квіти допомагають зменшити стрес і підвищити рівень продуктивності. Люди, які люблять дбати про кімнатні рослини, відчувають себе більш щасливими, ніж ті, хто вважає це безглуздою витратою часу.

Девушка в ванной комнате возле растений
Дівчина у ванній кімнаті біля рослин. Фото: Freepik

Краще ростуть 

Якщо вам не вдалося зберегти життя улюблених кімнатних рослин, вам варто подумати над покупкою душових квітів. Їх краще поставити у ванній кімнаті, щоб мати достатню кількість води в будь-який час. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко позбутися білих жучків на кімнатних рослинах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна відновити кімнатну рослину, яка засохла. 

Також ми повідомляли про те, які квіти варто поставити у своїй кімнаті вдома.

здоров'я
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ванна кімната

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