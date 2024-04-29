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Почему стоит хранить растения в ванной комнате — интересные факты, о которых вы не знали

29 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему лучше держать комнатные растения в ванной — 5 веских причин
Женщина, которая ухаживает за комнатными растениями в ванной. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

При выборе места для комнатных растений нужно учитывать очень много факторов, например, попадание прямых солнечных лучей, влагу и т.д. Но мало кто знает, что растения лучше выращивать в ванной комнате, ведь это место является наиболее подходящим для них.

Об этом сообщает Cheeky Plant Co.

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Поглощают влагу

В таком месте есть высокий шанс развития плесени, ведь там повышенный уровень влаги, провоцирующий размножение бактерий. Растения способны помешать возникновению этой плесени и поглощают влагу, предотвращая развитие бактерий.

Очищают воздух

В воздухе дома много токсин, поэтому комнатные растения в ванной комнате просто необходимы. Дело в том, что они способны уменьшить количество этих вредных веществ, фильтруя их. Благодаря этому вам станет легче дышать дома.

Большое количество растений в ванной комнате.
Большое количество растений в ванной. Фото: Pinterest

Создают эстетическую привлекательность

Растения следует ставить в душе из-за этого, что они создают красивый внешний вид и комфорт. Вы можете создать очень красивую атмосферу в душе, чтобы там приятнее было находиться не только вам, но и вашим гостям.

Улучшают состояние здоровья

Ученые утверждают, что присутствие комнатных растений дома улучшает психическое и эмоциональное состояние здоровья человека. Цветы помогают снизить стресс и повысить уровень продуктивности. Люди, которые любят заботиться о комнатных растениях, чувствуют себя счастливее тех, кто считает это бессмысленным расходом времени.

Девушка в ванной комнате.
Девушка в ванной возле растений. Фото: Freepik

Лучше растут

Если вам не удалось сохранить жизнь любимых комнатных растений, вам следует подумать о покупке душевых цветов. Их лучше поставить в ванной, чтобы иметь достаточное количество воды в любое время.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро избавиться от белых жучков на комнатных растениях.

Ранее мы рассказывали о том, как можно восстановить комнатное растение, которое засохло.

Также мы сообщали о том, какие цветы следует поставить в своей комнате дома.

здоровье
цветы
комнатные растения
ванная комната

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