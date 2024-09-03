Какой сорт рябины лучше выбрать, чтобы посадить на даче — советы садоводам

Много рябины на дереве. Фото: Ensonhaber

Наши предки считали, что рябина возле дома способна защитить хозяев от негатива, но не только из-за этого люди часто сажали ее. Узнайте, почему следует выращивать это дерево на даче и какой сорт выбрать, чтобы получить вкусные и большие плоды.

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Если в давние времена люди выращивали дикорастущую рябину, то в современные дни есть возможность купить дерево с улучшенными качествами. Опытные садоводы рекомендуют обратить особое внимание на такие сорта рябины, как:

Титан

Гранатная

Красная большая

Рубиновая

Ветвь рябинового дерева. Фото: Pixabay

Дело в том, что такие сорта, как "Титан" и "Гранатная", не так терпки и достаточно велики. Эксперты утверждают, что плоды на деревьях этих сортов вырастают в размере до одного сантиметра. Посадив сорт "Красная большая", вы получите немного горьковатые плоды, а на дереве сорта "Рубиновая" вырастают декоративные листья.

Причины посадить рябину на даче

Если вы имеете собственную дачу и любите пить вино, посадить рябину — это отличный вариант для вас. Дело в том, что рябиновое вино не только вкусное и приятно пахнет, но даже оказывает лечебное действие. Рябина по количеству витаминов похожа на морковь и помидоры.

Вино из рябины в бокале. Фото: Pinterest

К тому же, в состав рябины входит витамин С, который по количеству "переплюнул" даже заморские лимоны. Дело в том, что в 100 граммах этих ягод гораздо больше этого витамина, чем в двух крупных лимонах.

Кроме того, рябина имеет пищевые волокна, много витамина В2 и большое количество белка, а еще эту ягоду добавляют в различные травяные сборы и употребляют те, кто страдает от озноба. К тому же, рябина выгоняет желчь и снимает отеки.

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