Який сорт горобини краще вибрати, щоб посадити на дачі — поради садівникам

Багато горобини на дереві. Фото: Ensonhaber

Наші предки вважали, що горобина біля будинку здатна захистити господарів від негативу, але не тільки через люди часто садили її. Дізнайтеся, чому варто вирощувати це дерево на дачі та який сорт вибрати, щоб отримати смачні та великі плоди.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Найкращі сорти горобини для дачі

Якщо у давні часи люди вирощували дикорослу горобину, то в сучасні дні є можливість купити дерево з покращеними якостями. Досвідчені садівники рекомендують звернути особливу увагу на такі сорти горобини, як:

Титан

Гранатна

Червона велика

Рубінова

Гілка горобинового дерева. Фото: Pixabay

Річ у тому, що такі сорти, як "Титан" і "Гранатна" — не такі терпкі та доволі великі. Експерти стверджують, що плоди на деревах цих сортів виростають у розмірі до одного сантиметра. Посадивши сорт "Червона велика", ви отримаєте трохи гіркуваті плоди, а на дереві сорту "Рубінова" виростають декоративне листя.

Причини посадити горобину на дачі

Якщо ви маєте власну дачу і любите пити вино, посадити горобину — це чудовий варіант для вас. Річ у тому, що горобинове вино не лише смачне і приємно пахне, а й навіть має лікувальну дію. Горобина за кількістю вітамінів схожа на моркву і помідори.

Вино з горобини в келиху. Фото: Pinterest

До того ж, до складу горобини входить вітамін С, який за кількістю "переплюнув" навіть заморські лимони. Річ у тому, що у 100 грамах цих ягід — набагато більше цього вітаміну, ніж у двох великих лимонах.

Крім того, горобина має харчові волокна, багато вітаміну В2 і велику кількість білку, а ще цю ягоду додають до різних трав’яних зборів і вживають ті, хто страждає від ознобу. До того ж, горобина виганяє жовч і знімає набряки.

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