Чем подкармливать красную смородину на огороде — дешевые народные методы

Человек, собирающий красную смородину. Фото: Alamy

Красная смородина может давать обильный урожай только в том случае, если за ней правильно ухаживать, в частности, кормить. Если вы хотите иметь в своем огороде большой урожай этих летних ягод, но у вас нет на это больших денег, стоит знать, как ее можно эффективно подкормить.

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Этими способами подкормки пользовались еще наши бабушки и дедушки много лет назад. Эти простые, но действенные методы помогают вырастить крупную и, что самое главное, сладкую ягоду, которой некоторые люди любят смаковать летом.

Много красной смородины в миске. Фото: Pinterest

Первый способ подкормки

Чтобы эффективно накормить красную смородину, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Мочевина — 30 грамм

Марганцовка — два грамма

Борная кислота — одна чайная ложка

Медный купорос — 20 грамм

Вода — десять литров

Приготовьте эту смесь и опрыскивайте ею кусты красной смородины, но делать это необходимо только при ясной безветренной погоде.

Куст красной смородины в саду. Фото: Pixabay

Второй способ подкормки

В этом методе используется брага из трав и хлебной закваски, а чтобы ее приготовить, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Хлебная закваска или дрожжи

Крапива, одуванчики, полынь

Теплая вода

Клеенка

Возьмите пустую бочку и налейте туда воды на две трети, затем добавьте туда закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей и положите пучки одуванчиков, крапивы и полыни. Все это накройте клеенкой и оставьте в таком виде на две-три недели.

Время от времени перемешивайте смесь, после чего разведите в воде в пропорции один к трем и поливайте кусты ягоды под корневую систему.

Процесс полива смородины в саду. Фото: Freepik

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