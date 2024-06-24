Чем подкармливать красную смородину на огороде — дешевые народные методы

Эти дешевые способы подкормки помогут вам вырастить вкусную красную смородину
Красная смородина может давать обильный урожай только в том случае, если за ней правильно ухаживать, в частности, кормить. Если вы хотите иметь в своем огороде большой урожай этих летних ягод, но у вас нет на это больших денег, стоит знать, как ее можно эффективно подкормить.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Какими удобрениями "кормить" красную смородину
Этими способами подкормки пользовались еще наши бабушки и дедушки много лет назад. Эти простые, но действенные методы помогают вырастить крупную и, что самое главное, сладкую ягоду, которой некоторые люди любят смаковать летом.
Первый способ подкормки
Чтобы эффективно накормить красную смородину, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Мочевина — 30 грамм
- Марганцовка — два грамма
- Борная кислота — одна чайная ложка
- Медный купорос — 20 грамм
- Вода — десять литров
Приготовьте эту смесь и опрыскивайте ею кусты красной смородины, но делать это необходимо только при ясной безветренной погоде.
Второй способ подкормки
В этом методе используется брага из трав и хлебной закваски, а чтобы ее приготовить, вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Хлебная закваска или дрожжи
- Крапива, одуванчики, полынь
- Теплая вода
- Клеенка
Возьмите пустую бочку и налейте туда воды на две трети, затем добавьте туда закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей и положите пучки одуванчиков, крапивы и полыни. Все это накройте клеенкой и оставьте в таком виде на две-три недели.
Время от времени перемешивайте смесь, после чего разведите в воде в пропорции один к трем и поливайте кусты ягоды под корневую систему.
Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя выращивать рядом с черной смородиной.
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