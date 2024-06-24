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Эти дешевые способы подкормки помогут вам вырастить вкусную красную смородину

24 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкармливать красную смородину на огороде — дешевые народные методы
Человек, собирающий красную смородину. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Красная смородина может давать обильный урожай только в том случае, если за ней правильно ухаживать, в частности, кормить. Если вы хотите иметь в своем огороде большой урожай этих летних ягод, но у вас нет на это больших денег, стоит знать, как ее можно эффективно подкормить.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Этими способами подкормки пользовались еще наши бабушки и дедушки много лет назад. Эти простые, но действенные методы помогают вырастить крупную и, что самое главное, сладкую ягоду, которой некоторые люди любят смаковать летом.

Много красной смородины в миске
Много красной смородины в миске. Фото: Pinterest

Первый способ подкормки

Чтобы эффективно накормить красную смородину, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Мочевина — 30 грамм
  • Марганцовка — два грамма
  • Борная кислота — одна чайная ложка
  • Медный купорос — 20 грамм
  • Вода — десять литров

Приготовьте эту смесь и опрыскивайте ею кусты красной смородины, но делать это необходимо только при ясной безветренной погоде.

Кусты красной смородины в саду
Куст красной смородины в саду. Фото: Pixabay

Второй способ подкормки

В этом методе используется брага из трав и хлебной закваски, а чтобы ее приготовить, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Хлебная закваска или дрожжи
  • Крапива, одуванчики, полынь
  • Теплая вода
  • Клеенка

Возьмите пустую бочку и налейте туда воды на две трети, затем добавьте туда закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей и положите пучки одуванчиков, крапивы и полыни. Все это накройте клеенкой и оставьте в таком виде на две-три недели.

Время от времени перемешивайте смесь, после чего разведите в воде в пропорции один к трем и поливайте кусты ягоды под корневую систему.

Процесс полива смородины в саду.
Процесс полива смородины в саду. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя выращивать рядом с черной смородиной.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать виноград в саду в июне.

Также мы сообщали о том, чем подкармливать арбузы для обильного урожая.

ягоды
огород
подкормка
красная смородина

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