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Ці дешеві способи підживлення допоможуть вам виростити смачну червону смородину

24 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживлювати червону смородину на городі — дешеві народні методи
Людина, яка збирає червону смородину. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Червона смородина може давати рясний урожай тільки в тому випадку, якщо її правильно доглядати, зокрема, годувати. Якщо ви хочете мати на своєму городі великий урожай цих літніх ягід, але у вас немає на це великих грошей, варто знати, як її можна ефективно підживити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якими добривами "годувати" червону смородину

Цими способами підживлення користувалися ще наші бабусі та дідусі багато років тому. Ці прості, але дієві методи допомагають виростити велику і, що найголовніше, солодку ягоду, якою деякі люди люблять смакувати влітку.

Много красной смородины в миске
Багато червоної смородини в мисці. Фото: Pinterest

Перший спосіб підживлення

Щоб ефективно "нагодувати" червону смородину, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сечовина — 30 грамів
  • Марганцівка — два грами
  • Борна кислота — одна чайна ложка
  • Мідний купорос — 20 грамів
  • Вода — десять літрів

Приготуйте цю суміш і обприскуйте нею кущі червоної смородини, але робити це необхідно лише за умов ясної безвітряної погоди.

Кусты красной смородины в саду
Кущ червоної смородини в саду. Фото: Pixabay

Другий спосіб підживлення

У цьому методі використовується брага з трав і хлібної закваски, а щоб її приготувати, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Хлібна закваска або дріжджі
  • Кропива, кульбаби, полин
  • Тепла вода
  • Клейонка

Візьміть порожню бочку і налийте туди води на дві третини, потім додайте туди закваску з хліба або 50 грамів дріжджів і покладіть пучки кульбаб, кропиви і полину. Все це накрийте клейонкою і залиште в такому вигляді на два-три тижні.

Час від часу перемішуйте суміш, після чого розведіть у воді в пропорції один до трьох і поливайте кущі ягоди під самісіньку кореневу систему. 

Процесс полива смородины в саду
Процес оприскування смородини в саду. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що в жодному випадку не можна вирощувати поруч із чорною смородиною. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати виноград у саду в червні. 

Також ми повідомляли про те, чим підживлювати кавуни для рясного урожаю.

ягоди
город
підживлення
порічка

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