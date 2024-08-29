Какие 10 комнатных цветов категорически нельзя держать в спальне — чем опасны

Молодая хозяйка, ухаживающая за орхидеей. Фото: House Digest

Добавление разных цветов к интерьеру комнаты является одной из главных составляющих красоты и комфорта дома или квартиры. Но есть те растения, которые категорически нельзя держать в своей комнате, ведь они плохо влияют как на здоровье, так и на личную жизнь.

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Орхидея

Цветок, который часто можно встретить в квартирах, не подходит для того, чтобы его держать в спальне. Дело в том, что дневное выделение большого количества кислорода ночью становится совершенно противоположным, ведь в это время орхидеи снижают уровень концентрации кислорода в воздухе. Поэтому человек испытывает головную боль, головокружение и ухудшение качества сна, а также негативное влияние на отношения с любимыми.

Три разноцветные орхидеи. Фото: Pinterest

Кактус

Это популярное комнатное растение покрыто острыми колючками, которые являются символом конфликта и агрессии. Кактус способен создавать напряжение в комнате, нарушая покой и гармонию с партнерами.

Три кактуса разной формы. Фото: Freepik

Бегония

Запах этого цветка может вызвать аллергию или раздражение слизистых оболочек, а сам он символизирует нестабильность, ухудшая качество сна.

Три яркие бегонии. Фото: Pinterest

Лаванда

Этот цветок способен снизить кровяное давление и плохо влияет на интимную жизнь партнеров, поэтому лаванду лучше использовать как ароматические свечи.

Три лаванды в горшках. Фото: Pinterest

Комнатная пальма

Комнатная пальма имеет острые листья, которые способны привести к разводу, ведь вызывает проблемы в интимной сфере.

Две комнатные пальмы в горшках. Фото: Pinterest

Герань

Энергетика этого цветка очень мощная, но она может быть слишком активной для комнаты. Герань повышает артериальное давление, ухудшает качество яна, вызывает переутомление нервного состояния и может даже спровоцировать возникновение ссор между влюбленными.

Красивая яркая герань. Фото: Pinterest

Какие еще цветы лучше не ставить в спальне

Есть еще несколько растений, которые не стоит держать у себя в комнате из-за негативного влияния на жизнь человека. Речь идет о таких цветах, как:

Фикус, вызывающий энергию и бесплодие

Монстера, вызывающая головную боль, тошноту и головокружение

Хризантемы, создающие атмосферу депрессии, ухудшающие настроение и снижающие жизненный тонус

Азалия, способная вызвать отравление у животных и людей

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения считаются опасными для детей.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы категорически нельзя держать дома женщинам.

Также мы сообщали о том, почему следует держать растения в ванной комнате.