Які 10 кімнатних квітів категорично не можна тримати в спальні — чим небезпечні

Молода господиня, яка доглядає орхідеї. Фото: House Digest

Додавання різних квітів до інтер’єру кімнати є однією з головних складових краси і комфорту будинку або квартири. Але є ті рослини, які категорично не можна тримати у своїй кімнаті, адже вони погано впливають як на здоров’я, так і на особисте життя.

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Орхідея

Квітка, яку часто можна зустріти в квартирах, геть не підходить для того, щоб її тримати в спальні. Річ у тому, що денне виділення великої кількості кисню вночі стає зовсім протилежним, адже в цей час доби орхідеї знижують рівень концентрації кисню в повітрі. Через це людина відчуває головний біль, запаморочення і погіршення якості сну, а також негативний вплив на стосунки з коханими.

Три різнокольорові орхідеї. Фото: Pinterest

Кактус

Ця популярна кімнатна рослина вкрита гострими колючками, які є символом конфлікту і агресії. Кактус здатний створювати напругу в кімнаті, порушуючи спокій і гармонію з партнерами.

Три кактуси різної форми. Фото: Freepik

Бегонія

Запах цієї квітки може викликати алергію або подразнення слизових оболонок, а сама вона символізує нестабільність, погіршуючи якість сну.

Три яскраві бегонії. Фото: Pinterest

Лаванда

Ця квітка здатна знизити кров’яний тиск і погано впливає на інтимне життя партнерів, тому лаванду краще використовувати як ароматичні свічки.

Три лаванди в горщиках. Фото: Pinterest

Кімнатна пальма

Кімнатна пальма має гостре листя, яке здатне призвести до розлучення, адже викликає проблеми в інтимній сфері.

Дві кімнатні пальми в горщиках. Фото: Pinterest

Герань

Енергетика цієї квітки є дуже потужною, але вона може бути занадто активною для кімнати. Герань підвищує артеріальний тиск, погіршує якість яну, викликає перевтому нервового стану і може навіть спровокувати виникнення сварок між закоханими.

Красива яскрава герань. Фото: Pinterest

Які ще квіти краще не ставити в спальні

Є ще декілька рослин, які не варто тримати у себе в кімнаті через їхній негативний вплив на життя людини. Йдеться про такі квіти, як:

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