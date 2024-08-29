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Від них у вас будуть проблеми — які 10 квітів не можна тримати вдома

29 серпня 2024 21:48
Валентина Осадча - Редактор
Які 10 кімнатних квітів категорично не можна тримати в спальні — чим небезпечні
Молода господиня, яка доглядає орхідеї. Фото: House Digest
Валентина Осадча - Редактор

Додавання різних квітів до інтер’єру кімнати є однією з головних складових краси і комфорту будинку або квартири. Але є ті рослини, які категорично не можна тримати у своїй кімнаті, адже вони погано впливають як на здоров’я, так і на особисте життя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Рослини, які не варто тримати вдома

Орхідея

Квітка, яку часто можна зустріти в квартирах, геть не підходить для того, щоб її тримати в спальні. Річ у тому, що денне виділення великої кількості кисню вночі стає зовсім протилежним, адже в цей час доби орхідеї знижують рівень концентрації кисню в повітрі. Через це людина відчуває головний біль, запаморочення і погіршення якості сну, а також негативний вплив на стосунки з коханими.

Три разноцветные орхидеи
Три різнокольорові орхідеї. Фото: Pinterest

Кактус

Ця популярна кімнатна рослина вкрита гострими колючками, які є символом конфлікту і агресії. Кактус здатний створювати напругу в кімнаті, порушуючи спокій і гармонію з партнерами.

Три кактуса разной формы
Три кактуси різної форми. Фото: Freepik

Бегонія

Запах цієї квітки може викликати алергію або подразнення слизових оболонок, а сама вона символізує нестабільність, погіршуючи якість сну.

Три яркие бегонии
Три яскраві бегонії. Фото: Pinterest

Лаванда

Ця квітка здатна знизити кров’яний тиск і погано впливає на інтимне життя партнерів, тому лаванду краще використовувати як ароматичні свічки.

Три лаванды в горшках
Три лаванди в горщиках. Фото: Pinterest

Кімнатна пальма

Кімнатна пальма має гостре листя, яке здатне призвести до розлучення, адже викликає проблеми в інтимній сфері.

Две комнатные пальмы в горшках
Дві кімнатні пальми в горщиках. Фото: Pinterest

Герань

Енергетика цієї квітки є дуже потужною, але вона може бути занадто активною для кімнати. Герань підвищує артеріальний тиск, погіршує якість яну, викликає перевтому нервового стану і може навіть спровокувати виникнення сварок між закоханими.

Красивая яркая герань
Красива яскрава герань. Фото: Pinterest

Які ще квіти краще не ставити в спальні

Є ще декілька рослин, які не варто тримати у себе в кімнаті через їхній негативний вплив на життя людини. Йдеться про такі квіти, як:

  • Фікус, який викликає енергію і безплідність 
  • Монстера, яка викликає головний біль, нудоту і запаморочення
  • Хризантеми, які створюють атмосферу депресії, погіршує настрій і знижує життєвий тонус
  • Азалія, яка здатна викликати отруєння у тварин і людей

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини вважаються небезпечними для дітей. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти категорично не можна тримати вдома жінкам. 

Також ми повідомляли про те, чому варто тримати рослини у ванній кімнаті. 

здоров'я рослини домашні квіти заборони

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