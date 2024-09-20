Как подготовить почву для посадки лука — чем ее подкормить, советы дачникам

Урожай лука будете собирать ведрами — как правильно готовить почву к посадке овоща
Прежде, чем сажать лук на огороде, необходимо тщательно подготовить грядки, в частности, добавить правильное удобрение. Опытные дачники рассказали, как нужно готовить огородный участок для посадки этого овоща, чтобы получить большой урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда луковицы находятся под землей из-за холодов снаружи, они проходят процесс яровизации. Это не дает луку нарастить стрелки, а потому — можно получить более качественный урожай овоща. Поскольку корни лука прорастают неглубоко, питательные элементы к нему попадают из верхних слоев почвы.
Именно поэтому необходимо наделить почву полезными компонентами, которые улучшат рост и развитие лука.
Чем следует подпитывать почву перед посадкой лука
Опытные дачники рекомендуют насыпать на грядку перегной в объеме шести килограмм на квадратный метр. После этого необходимо добавить суперфосфат, но равномерно распределить его по поверхности земли и внести доломитовую муку. В конце просто перекопайте грядку.
Почему именно эти удобрения необходимо добавлять в почву
Дело в том, что перегной помогает почве получать необходимое количество азота и микроэлементов. Суперфосфат, в свою очередь, переходит в форму на зиму, доступную для корневой системы растения. А вот доломитовая мука раскисляет почву и наделяет ее фосфором.
Это поможет луку быстрее нарастить мощную корневую систему и дать высококачественные побеги. А если при этом постоянно поливать огород, где вы посадили овощ, маленьким объемом воды, то луковицы вырастут большими и тяжелыми.
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