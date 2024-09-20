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Урожай лука будете собирать ведрами — как правильно готовить почву к посадке овоща

20 сентября 2024 19:30
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Как подготовить почву для посадки лука — чем ее подкормить, советы дачникам
Дачница, сажающая лук на огороде. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Прежде, чем сажать лук на огороде, необходимо тщательно подготовить грядки, в частности, добавить правильное удобрение. Опытные дачники рассказали, как нужно готовить огородный участок для посадки этого овоща, чтобы получить большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда луковицы находятся под землей из-за холодов снаружи, они проходят процесс яровизации. Это не дает луку нарастить стрелки, а потому — можно получить более качественный урожай овоща. Поскольку корни лука прорастают неглубоко, питательные элементы к нему попадают из верхних слоев почвы.

Именно поэтому необходимо наделить почву полезными компонентами, которые улучшат рост и развитие лука.

Большой урожай лука на огороде
Большой урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Чем следует подпитывать почву перед посадкой лука

Опытные дачники рекомендуют насыпать на грядку перегной в объеме шести килограмм на квадратный метр. После этого необходимо добавить суперфосфат, но равномерно распределить его по поверхности земли и внести доломитовую муку. В конце просто перекопайте грядку.

Перекапывание грунта на огороде
Перекапывание грунта на огороде. Фото: Decorexpro

Почему именно эти удобрения необходимо добавлять в почву

Дело в том, что перегной помогает почве получать необходимое количество азота и микроэлементов. Суперфосфат, в свою очередь, переходит в форму на зиму, доступную для корневой системы растения. А вот доломитовая мука раскисляет почву и наделяет ее фосфором.

Это поможет луку быстрее нарастить мощную корневую систему и дать высококачественные побеги. А если при этом постоянно поливать огород, где вы посадили овощ, маленьким объемом воды, то луковицы вырастут большими и тяжелыми.

Процесс полива лука на огороде
Процесс полива лука на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить лук после сбора урожая.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить после чеснока с луком на огороде.

Также мы сообщали о том, когда следует собирать урожай лука на огороде.

овощи советы огород лук

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