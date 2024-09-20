Як підготувати ґрунт до посадки цибулі — чим його підживити, поради дачникам

Дачниця, яка садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Перш, ніж садити цибулю на городі, необхідно ретельно підготувати грядки, зокрема, додати правильне добриво. Досвідчені дачники розповіли, як необхідно готувати городню ділянку для посадки цього овоча, щоб отримати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли цибулини перебувають під землею через холоди зовні, вони проходять процес яровизації. Це не дає цибулі наростити стрілки, а тому — можна отримати більш якісний врожай овоча. Оскільки коріння цибулі проростає неглибоко, поживні елементи до неї потрапляють з верхніх шарів ґрунту.

Саме тому необхідно наділити ґрунт корисними компонентами, які покращать ріст і розвиток цибулі.

Великий врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати ґрунт перед посадкою цибулі

Досвідчені дачники рекомендують насипати на грядку перегній в об’ємі шести кілограмів на один квадратний метр. Після цього необхідно додати суперфосфат, але рівномірно розподілити його по поверхні землі, і внести доломітове борошно. Наприкінці просто перекопайте грядку.

Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Чому саме ці добрива необхідно додавати до ґрунту

Річ у тому, що перегній допомагає ґрунту отримувати необхідну кількість азоту і мікроелементів. Суперфосфат, у свою чергу, переходить у форму на зиму, яка доступна для кореневої системи рослини. А ось доломітове борошно розкислює ґрунт і наділяє його фосфором.

Це допоможе цибулі швидше наростити потужну кореневу систему і дати високоякісні паростки. А якщо при цьому постійно поливати город, де ви посадили овоч, маленьким об’ємом води, то цибулини виростуть великими і важкими.

Процес поливу цибулі на городі. Фото: Decorexpro

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