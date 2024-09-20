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Врожай цибулі збиратимете відрами — як правильно готувати ґрунт до посадки овоча

20 вересня 2024 19:30
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Як підготувати ґрунт до посадки цибулі — чим його підживити, поради дачникам
Дачниця, яка садить цибулю на городі. Фото: Pinterest
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Перш, ніж садити цибулю на городі, необхідно ретельно підготувати грядки, зокрема, додати правильне добриво. Досвідчені дачники розповіли, як необхідно готувати городню ділянку для посадки цього овоча, щоб отримати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли цибулини перебувають під землею через холоди зовні, вони проходять процес яровизації. Це не дає цибулі наростити стрілки, а тому — можна отримати більш якісний врожай овоча. Оскільки коріння цибулі проростає неглибоко, поживні елементи до неї потрапляють з верхніх шарів ґрунту.

Саме тому необхідно наділити ґрунт корисними компонентами, які покращать ріст і розвиток цибулі. 

Большой урожай лука на огороде
Великий врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати ґрунт перед посадкою цибулі

Досвідчені дачники рекомендують насипати на грядку перегній в об’ємі шести кілограмів на один квадратний метр. Після цього необхідно додати суперфосфат, але рівномірно розподілити його по поверхні землі, і внести доломітове борошно. Наприкінці просто перекопайте грядку.

Перекапывание грунта на огороде
Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Чому саме ці добрива необхідно додавати до ґрунту

Річ у тому, що перегній допомагає ґрунту отримувати необхідну кількість азоту і мікроелементів. Суперфосфат, у свою чергу, переходить у форму на зиму, яка доступна для кореневої системи рослини. А ось доломітове борошно розкислює ґрунт і наділяє його фосфором.

Це допоможе цибулі швидше наростити потужну кореневу систему і дати високоякісні паростки. А якщо при цьому постійно поливати город, де ви посадили овоч, маленьким об’ємом води, то цибулини виростуть великими і важкими. 

Процесс полива лука на огороде
Процес поливу цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати цибулю після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що можна посадити після часнику з цибулею на городі. 

Також ми повідомляли про те, коли варто збирати врожай цибулі на городі.

овочі поради город цибуля

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