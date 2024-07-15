Когда нужно копать первую молодую картошку в Украине — советы дачникам

Дачник, копающий молодой картофель на огороде. Фото: Alamy

В состав молодого картофеля входит большое количество питательных компонентов и нет никаких жиров, поэтому он очень полезен для здоровья. Чтобы своевременно получить необходимые вещества, следует знать, когда его следует копать на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Польза молодого картофеля

Молодой картофель содержит такие минеральные вещества, как:

Хром

Сера

Йод

Цинк

Фтор

Калий

Кальций

Фосфор

Магний

Фтор

Вареный молодой картофель с укропом. Фото: Pinterest

К тому же, в молодом картофеле гораздо меньше крахмала, чем в старом, и в его составе вообще нет жиров. Поэтому если у вас есть собственный огород и вы хотите получить все эти вещества, следует знать, когда лучше выкапывать молодой картофель.

Самое лучшее время для выкапывания молодого картофеля

Обычно молодой картофель копают в июле, но следует понимать, на какие признаки нужно обращать внимание. Если вы увидели на растении бутоны, а сам картофель начал цвести, это значит, что уже можно смело выкапывать эту культуру.

Только что выкопанный молодой картофель. Фото: Pinterest

Также можно копать картофель и тогда, когда листья начали желтеть, а сами кусты стали высокими и после цветения прошло две недели. В таком случае молодой картофель можно уже смело есть. К тому же, можно смотреть и на сроки посадки овоща — если на улице хорошая погода, то молодой картофель ранних сортов можно копать уже через месяц после того, как вы его посадили.

Некоторые дачники подкапывают картофель, чтобы понять, можно ли его уже полностью копать и употреблять.

Сорта молодого картофеля

По времени созревания молодой картофель можно разделить на такие сорта, как:

Очень ранние — до 60 дней созревания

Ранние — от 60 до 70 дней созревания

Среднеранние — от 70 до 80 дней созревания

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно поливать картошку в июле.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт картофеля лучше посадить на огороде, чтобы готовить вкусное пюре.

Также мы сообщали о том, чем лучше подкармливать картофель на огороде.