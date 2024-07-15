Коли треба копати першу молоду картоплю в Україні — поради дачникам

Дачник, який копає молоду картоплю на городі. Фото: Alamy

До складу молодої картоплі входить велика кількість поживних компонентів і немає жодних жирів, тому вона дуже корисна для здоров’я. Щоб своєчасно отримати необхідні речовини, варто знати, коли її варто копати на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Користь молодої картоплі

Молода картопля містить такі мінеральні речовини, як:

Хром

Сірка

Йод

Цинк

Фтор

Калій

Кальцій

Фосфор

Магній

Фтор

Варена молода картопля з кропом. Фото: Pinterest

До того ж, у молодій картоплі набагато менше крохмалю, ніж у старій, і в її складі взагалі немає жирів. Тому якщо у вас є власний город і ви хочете отримати всі ці речовини, варто знати, коли краще викопувати молоду картоплю.

Найкращий час для викопування молодої картоплі

Зазвичай молоду картоплю копають у липні, але варто розуміти, на які ознаки потрібно звертати увагу. Якщо ви побачили на рослині пуп’янки, а сама картопля почала цвісти, це означає, що вже можна сміливо викопувати цю культуру.

Щойно викопана молода картопля. Фото: Pinterest

Також можна копати картоплю і тоді, коли листя почало жовтіти, а самі кущі стали високими і після цвітіння минуло два тижні. В такому випадку молоду картоплю можна уже сміливо їсти. До того ж, можна дивитися і на терміни посадки овоча — якщо надворі хороша погода, то молоду картоплю ранніх сортів можна копати вже за місяць після того, як ви її посадили.

Деякі дачники підкопують картоплю, щоб зрозуміти, чи можна її вже повністю копати і вживати.

Сорти молодої картоплі

За часом дозрівання молоду картоплю можна поділити на такі сорти, як:

Дуже ранні — до 60 днів дозрівання

Ранні — від 60 до 70 днів дозрівання

Середньоранні — від 70 до 80 днів дозрівання

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