Почему на сливе желтеют листья — как спасти плодовое дерево в саду

Желтеют листья на сливовом дереве — причины и действенные методы решения этой проблемы
Слива считается одним из самых неприхотливых плодовых деревьев, ведь она умеет приспосабливаться к местам выращивания, имеет крепкий иммунитет и редко болеет. Тем не менее, даже на сливовом дереве возникают проблемы, например, желтеют листья.
Новини.LIVE рассказывает, как это побороть.
Эта проблема может возникать из-за наличия паразитов, из-за различных заболеваний, из-за неправильного ухода и влияния климатических условий. Если вы поймете, в чем причина, вы можете легко и эффективно справиться с этой проблемой.
Почему на сливе желтеют листья и как это исправить
Климатические изменения
Плодовые деревья плохо выдерживают изменения температур, и их поврежденные корни могут помешать попаданию питательных веществ в ветви. Если подкормить дерево вовремя, можно исправить ситуацию, а если ветки уже замерзли, придется обрезать их. Чтобы подготовить сливу к морозам, не убирайте защитное покрытие.
Неправильный уход
Неправильный уход тоже может стать причиной пожелтения листьев на сливе. Речь идет о:
- Неправильном месте посадки
- Дефиците света и питательных элементов
- Неправильном поливе
Различные заболевания
Сливовое дерево также может пострадать и от различных заболеваний, повреждающих его ветви. От хлороза обрабатывайте дерево раствором железного купороса, от монилиоза — бордоской смесью, а от коккомикоза — комбинацией бордоской жидкости и железного купороса.
Наличие вредителей
Если вы увидели желтые листья на сливе, она могла пострадать от вредителей. Чаще всего плодовое дерево страдает от таких вредителей, как:
- Тля
- Паутинный клещ
- Ложнощитовка
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