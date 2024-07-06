Почему на сливе желтеют листья — как спасти плодовое дерево в саду

Человек, который собирает сливы в саду. Фото: Alamy

Слива считается одним из самых неприхотливых плодовых деревьев, ведь она умеет приспосабливаться к местам выращивания, имеет крепкий иммунитет и редко болеет. Тем не менее, даже на сливовом дереве возникают проблемы, например, желтеют листья.

Новини.LIVE рассказывает, как это побороть.

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Эта проблема может возникать из-за наличия паразитов, из-за различных заболеваний, из-за неправильного ухода и влияния климатических условий. Если вы поймете, в чем причина, вы можете легко и эффективно справиться с этой проблемой.

Желтые листья на сливовом дереве. Фото: Decorexpro

Почему на сливе желтеют листья и как это исправить

Климатические изменения

Плодовые деревья плохо выдерживают изменения температур, и их поврежденные корни могут помешать попаданию питательных веществ в ветви. Если подкормить дерево вовремя, можно исправить ситуацию, а если ветки уже замерзли, придется обрезать их. Чтобы подготовить сливу к морозам, не убирайте защитное покрытие.

Неправильный уход

Неправильный уход тоже может стать причиной пожелтения листьев на сливе. Речь идет о:

Неправильном месте посадки

Дефиците света и питательных элементов

Неправильном поливе

Пожелтевшие листья на сливе. Фото: htgetrid.com

Различные заболевания

Сливовое дерево также может пострадать и от различных заболеваний, повреждающих его ветви. От хлороза обрабатывайте дерево раствором железного купороса, от монилиоза — бордоской смесью, а от коккомикоза — комбинацией бордоской жидкости и железного купороса.

Наличие вредителей

Если вы увидели желтые листья на сливе, она могла пострадать от вредителей. Чаще всего плодовое дерево страдает от таких вредителей, как:

Тля

Паутинный клещ

Ложнощитовка

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно поливать сливовое дерево в саду.

Раньше мы рассказывали о том, почему темнеет грецкий орех на дереве в саду.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно защитить деревья в саду от птиц.