Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Жовтіє листя на сливовому дереві — причини і дієві методи вирішення цієї проблеми arrow

Жовтіє листя на сливовому дереві — причини і дієві методи вирішення цієї проблеми

6 липня 2024 06:32
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому на сливі жовтіє листя — як врятувати плодове дерево в саду
Людина, яка збирає сливи в саду. Фото: Alamy
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Слива вважається одним з найбільш невибагливих плодових дерев, адже вона вміє пристосовуватися до місць вирощування, має міцний імунітет і рідко хворіє. Тим не менш, навіть на сливовому дереві виникають проблеми, наприклад, жовтіє листя.

Новини.LIVE розповідає, як це побороти.

Читайте також:

Ця проблема може виникати через наявність паразитів, через різні захворювання, через неправильний догляд і вплив кліматичних умов. Якщо ви зрозумієте, в чому причина, ви можете з легкістю та ефективно впоратися з цією проблемою.

Желтые листья на сливовом дереве
Жовте листя на сливовому дереві. Фото: Decorexpro

Чому на сливі жовтіє листя і як це виправити

Кліматичні зміни

Плодові дерева погано витримують зміни температур, і їхнє пошкоджене коріння може завадити потраплянню поживних речовин до гілок. Якщо підживити дерево своєчасно, можна виправити ситуацію, а якщо гілки вже замерзли, то доведеться обрізати їх. Щоб підготувати сливу до морозів, не прибирайте захисне покриття.

Неправильный догляд

Неправильний догляд теж може стати причиною пожовтіння листів на сливі. Йдеться про:

  • Неправильне місце посадки
  • Дефіцит світла і поживних елементів
  • Неправильний полив
Пожелтевшие листья на сливе
Пожовкле листя на сливі. Фото: htgetrid.com

Різні захворювання

Сливове дерево також може постраждати і від різних захворювань, які пошкоджують його гілки. Від хлорозу обробляйте дерево розчином залізного купоросу, від моніліозу — бордоською сумішшю, а від кокомікозу — комбінацією бордоської рідини і залізного купоросу. 

Наявність шкідників

Якщо ви побачили жовте листя на сливі, вона могла постраждати від шкідників. Найчастіше плодове дерево страждає від таких шкідників, як:

  • Попелиця
  • Павутинний кліщ
  • Ложнощитівка

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно поливати сливове дерево в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чому темніє волоський горіх на дереві в саду. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів.

дерева поради сад слива

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони