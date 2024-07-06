Чому на сливі жовтіє листя — як врятувати плодове дерево в саду

Людина, яка збирає сливи в саду. Фото: Alamy

Слива вважається одним з найбільш невибагливих плодових дерев, адже вона вміє пристосовуватися до місць вирощування, має міцний імунітет і рідко хворіє. Тим не менш, навіть на сливовому дереві виникають проблеми, наприклад, жовтіє листя.

Новини.LIVE розповідає, як це побороти.

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Ця проблема може виникати через наявність паразитів, через різні захворювання, через неправильний догляд і вплив кліматичних умов. Якщо ви зрозумієте, в чому причина, ви можете з легкістю та ефективно впоратися з цією проблемою.

Жовте листя на сливовому дереві. Фото: Decorexpro

Чому на сливі жовтіє листя і як це виправити

Кліматичні зміни

Плодові дерева погано витримують зміни температур, і їхнє пошкоджене коріння може завадити потраплянню поживних речовин до гілок. Якщо підживити дерево своєчасно, можна виправити ситуацію, а якщо гілки вже замерзли, то доведеться обрізати їх. Щоб підготувати сливу до морозів, не прибирайте захисне покриття.

Неправильный догляд

Неправильний догляд теж може стати причиною пожовтіння листів на сливі. Йдеться про:

Неправильне місце посадки

Дефіцит світла і поживних елементів

Неправильний полив

Пожовкле листя на сливі. Фото: htgetrid.com

Різні захворювання

Сливове дерево також може постраждати і від різних захворювань, які пошкоджують його гілки. Від хлорозу обробляйте дерево розчином залізного купоросу, від моніліозу — бордоською сумішшю, а від кокомікозу — комбінацією бордоської рідини і залізного купоросу.

Наявність шкідників

Якщо ви побачили жовте листя на сливі, вона могла постраждати від шкідників. Найчастіше плодове дерево страждає від таких шкідників, як:

Попелиця

Павутинний кліщ

Ложнощитівка

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно поливати сливове дерево в саду.

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