Как избавиться от змей на огороде — самые действенные способы и советы

Обычная европейская ядовитая змея. Фото: shutterstock.com

Огородный и садовый сезон — это время, когда мы можем расслабиться за любимым делом на свежем воздухе, вырастить для себя любимые овощи и фрукты или высадить роскошные клумбы с цветами, которые будут радовать глаз. Однако следует помнить, что это также и опасный период, когда есть риск встретиться с ядовитой змеей.

Какие существуют виды ядовитых змей в Украине и как избавиться от непрошеных гостей, проскользнувших на ваш земельный участок, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Какие змеи водятся на территории Украины и какие из них опасны

В Украине живут 11 видов змей, из которых только три ядовиты. Но, к счастью, ни одна из них не смертельно ядовита.

Как рассказывают эксперты, 5 видов полозов — это большие змеи, которые могут быть агрессивны, но не имеют яда. Агрессию может проявлять к человеку обыкновенная медянка, которая не является ядовитой. Еще есть несколько видов ужей, которые не представляют угрозы для человека.

Ядовиты представители рода гадюк:

гадюка обыкновенная;

гадюка Никольского;

степная гадюка.

Гадюка Никольского. Фото: pinterest.com

Где водятся опасные змеи в Украине

Змей в Украине можно встретить с марта по октябрь. Если осень теплая — даже в ноябре.

Гадюки водятся:

вблизи болот;

в лесах;

горах;

на лугах.

На приусадебные участки, где живут люди, они обычно не заползают. Конечно, если не найдут для себя благоприятных условий.

Когда температура воздуха превышает средние показатели, активность змей снижается, они становятся малоподвижными и безжизненными. Именно поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающихся.

Самая ядовитая степная гадюка живет в степях и лесостепях южных и восточных областей Украины, однако редко может встретиться в горных районах Карпат. Гадюка Никольского водится только в лесостепной части Левобережья. Гадюка обычная живет в северных областях Украины и в Карпатах. Но далеко не везде.

Самая крупная змея в Украине Каспийский полоз водится в степях Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей.

Почему змеи заползают на огороды и приусадебные участки

Пресмыкающихся, прежде всего, может привлечь большое количество пищи:

грызуны;

птицы;

насекомые.

Им нравятся:

заброшенные, непролазные пустыри;

бесхозные сооружения;

уютные и тесные места;

близость леса.

Змеи могут поселиться на даче в любом месте, например:

в груде навоза или компоста;

в мусоре;

в кустарниках;

в высокой густой траве;

в удобной норе за сараем;

в завалах хлама;

в трещинах фундамента под постройками.

Змея на приусадебном участке. Фото: google.com

Как предотвратить появление змей

Помните о порядке

Специалисты отмечают, что лучшая профилактика появления змей на вашем участке, это ухоженный двор, сад и огород.

Если есть трещины в фундаменте, их следует как можно быстрее устранить, уберите мусор и хлам со двора, покосите высокую траву и выполите сорняки.

Кстати, змеи не переносят разного рода вибрации, поэтому чаще берите в руки мотокосу, если у вас такая есть.

Обеспечьте защиту по периметру

Соседский участок заброшен или возле вас леса, болота и овраги, тогда именно оттуда могут выползать незваные гости. Чтобы этого избежать, сделайте барьеры на их пути. Это могу быть соответствующий забор или изгородь, через которую пресмыкающийся не пролезет.

Возле забора можно разложить обильно смоченные керосином или бензином небольшие тряпки, нафталиновые шарики, шарики для отпугивания змей со специальной композицией эфирных масел.

Воспользуйтесь отпугивателями змей

В садовых магазинах появились ультразвуковые отпугиватели змей. По принципу работы они бывают ультразвуковыми, вибрационными и шумовыми.

Работают устройства от батарей, аккумуляторов или солнечных батарей. Различаться может и зона покрытия, лучше уточнить в инструкции или на упаковке. Как правило, радиус действия прибора всего 20 м.

Цена таких устройств может кусаться. Впрочем, если вы живете в регионе, где довольно часто можно увидеть ядовитые или агрессивные виды змей, лучше позаботиться о собственной безопасности и покое.

Обратитесь к специалистам

Если хотите не рисковать, закажите обработку участка у специалистов, которые подберут вам меры профилактики.

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