Як позбутися змій на городі — найдієвіші способи та поради

Звичайна європейська отруйна гадюка. Фото: shutterstock.com

Городній та садовий сезон — це час, коли ми можемо розслабитися за улюбленою справою на свіжому повітрі, виростити для себе улюблені овочі та фрукти або висадити розкішні клумби з квітами, які милуватимуть око. Проте, слід пам'ятати, що це також й небезпечний період, коли є ризик зустрітися з отруйною змією.

Які існують види отруйних змій в Україні та як позбутися непроханих гостей, які прослизнули на вашу земельну ділянку, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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В Україні мешкають 11 видів змій, з яких лише три є отруйними. Та, на щастя, жодна з них не є смертельно отруйною.

Як розповідають експерти, 5 видів полозів — це великі змії, які можуть бути агресивні, але не мають отрути. Агресію може проявляти до людини мідянка звичайна, яка не є отруйною. Ще є кілька видів вужів, які не становлять загрози для людини.

Отруйними ж є представники роду гадюк:

гадюка звичайна;

гадюка Нікольського;

степова гадюка.

Гадюка Нікольського. Фото: pinterest.com

Де водяться небезпечні змії в Україні

Змій в Україні можна зустріти з березня по жовтень. Якщо осінь тепла — навіть у листопаді.

Гадюки водяться:

поблизу боліт;

у лісах;

горах;

на луках.

На присадибні ділянки, де мешкають люди, вони, як правило, не заповзають. Звичайно, якщо не знайдуть для себе сприятливих умов.

Коли температура повітря перевищує середні показники, активність змій знижується, вони стають малорухливими та млявими. Саме тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазунів.

Найотруйніша степова гадюка живе у степах і лісостепах південних і східних областей України, проте рідко може зустрітися у гірських районах Карпат. Гадюка Нікольського водиться тільки в лісостеповій частині Лівобережжя. Гадюка звичайна живе в північних областях України та в Карпатах. Але далеко не скрізь.

Найбільша змія в Україні Каспійський полоз водиться у степах Одеської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Чому змії заповзають на городи та присадибні ділянки

Плазунів, перш за все, може привабити велика кількість їжі:

гризуни;

птахи;

комахи.

Їм подобаються:

занедбані, непролазні пустирі;

безгоспні споруди;

затишні та тісні місця;

близькість лісу.

Змії можуть оселитися на дачі в будь-якому місці, до прикладу:

в купі гною чи компосту;

у смітті;

в чагарниках;

у високій густій траві;

у зручній норі за сараєм;

в завалах мотлоху;

в тріщинах фундаменту під будівлями.

Змія на присадибній ділянці. Фото: google.com

Як запобігти появі змій

Пам'ятайте про порядок

Фахівці зазначають, найкраща профілактика появи змій на вашій ділянці, це доглянутий двір, сад та город.

Якщо є тріщини у фундаменті, їх варто як найшвидше усунути, приберіть сміття та мотлох з двору, покосіть високу траву та виполіть бур'яни.

До речі, змії не переносять різного роду вібрації, тому частіше беріть до рук мотокосу, якщо у вас така є.

Забезпечте захист по периметру

Сусідська ділянка закинута чи поблизу вас ліси, болота та яри, тоді саме звідти можуть виповзати непрохані гості. Щоб цього уникнути, зробіть бар'єри на їхньому шляху. Це можу бути відповідний паркан чи огорожа, крізь яку плазун не пролізе.

Біля паркану можна розкласти рясно змочені гасом або бензином невеликі ганчірки, нафталінові кульки, кульки для відлякування змій зі спеціальною композицією ефірних олій.

Скористайтеся відлякувачами змій

В садових магазинах з'явилися ультразвукові відлякувачі змій. За принципом роботи вони бувають ультразвуковими, вібраційними та шумовими.

Працюють прилади від батарей, акумуляторів або сонячних батарей. Розрізнятись може і зона покриття, це краще уточнити в інструкції або на упаковці. Як правило, радіус дії приладу всього 20 м.

Ціна таких приладів може кусатися. Втім, якщо ви живете в регіоні, де досить часто можна побачити отруйні або агресивні види змій, краще подбати про власну безпеку та спокій.

Зверніться до фахівців

Якщо волієте не ризикувати, замовте обробку ділянки у професіоналів, які підберуть для вас заходи профілактики.

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