Як виростити найбільший гарбуз — порада від садівника

Тревіс Джинджер, який виростив найбільший у світі гарбуз. Фото: Twitter Тревіса Джинджера

У США чоловіку на ім’я Тревіс Джинджер вдалося виростити гарбуз, який став найбільшим у світі, адже його вага становить понад одну тисячу кілограмів. Він вирішив поділитися цінними порадами, які допоможуть виростити великий овоч на своєму городі.

Про це повідомляє Fox News.

Читайте також:

У це складно повірити, але гарбуз цього чоловіка за вагою становить 1 246 кілограмів, і він навіть увійшов до книги рекордів Гіннеса завдяки значним розмірам. Тому, щоб іншим вдалося зробити таке саме, чоловік поділився порадами і розповів, як можна виростити великий гарбуз.

Тревіс Джинджер на щорічному зважуванні гарбузів в Каліфорнії. Фото: Twitter Тревіса Джинджера

Тревіс Джинджер на Чемпіонаті світу з гарбузів у Каліфорнії. Фото: Twitter Тревіса Джинджера

Як можна виростити великий гарбуз

Правильний вибір насіння

Перш ніж садити овоч, потрібно придбати насіння великих сортів, тобто, насіння чистокровних гарбузів, які фермери беруть з власних плодів. Водночас Тревіс розповів, що він виростив свій гарбуз з насіння "Атлантик гігант".

Квітнево-травнева посадка

Не менш важливим моментом є вибір періоду, коли саме краще садити гарбуз. Йдеться про квітень-початок травня, коли краще виростити цей овоч у північних широтах. Чоловік рекомендує сіяти насіння після того, як закінчаться заморозки. Що стосується самого Тревіса, то він це зробив десятого квітня.

Відповідні умови для вирощування

Щоб виростити великий гарбуз, його потрібно посадити у великому просторі, регулярно поливати і забезпечувати багато сонця. До того ж рекордсмен радять підживлювати гарбуз добривом, яке виготовлене з таких інгредієнтів, як:

Морські водорості

Рибні відходи

Ручне запилення

Коли на гарбузі з’явиться перша жовта квітка, а це буде приблизно у червні, овоч потрібно запилити. Візьміть вищу квітку в іншому місці лози і приберіть пелюстки, оголивши тичинку. Після цього потріть тичинку в першій квітці, тим самим, розподіляючи жовтий пилок.

Регулярний полив

Фермер радять поливати гарбуз десятьма літрами води на день, а коли надворі дуже спекотно, об’єм води потрібно збільшити до 15 літрів.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити полуницю на городі навесні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, які рослини потрібно обрізати навесні 2024 року.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати ожину навесні 2024 року.