Как вырастить самую большую тыкву — совет от садовода

Трэвис Джинджер, который вырастил самую большую в мире тыкву. Фото: Twitter Трэвиса Джинджера

В США мужчине по имени Трэвис Джинджер удалось вырастить тыкву, которая стала самой большой в мире, ведь ее вес составляет более тысячи килограмм. Он решил поделиться ценными советами, которые помогут вырастить большой овощ на своем огороде.

Об этом сообщает Fox News.

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В это сложно поверить, но тыква этого мужчины по весу составляет 1 246 килограмм, и она даже вошла в книгу рекордов Гиннеса благодаря значительным размерам. Поэтому, чтобы другим удалось сделать такое же, мужчина поделился советами и рассказал, как можно вырастить большую тыкву.

Трэвис Джинджер на ежегодном взвешивании тыквы в Калифорнии. Фото: Twitter Трэвиса Джинджера

Трэвис Джинджер на Чемпионате мира по тыквам в Калифорнии. Фото: Twitter Трэвиса Джинджера

Как можно вырастить большую тыкву

Правильный выбор семян

Прежде, чем сажать овощ, нужно приобрести семена больших сортов, то есть, семена чистокровных тыкв, которые фермеры берут из собственных плодов. В то же время Трэвис рассказал, что он вырастил свою тыкву из семян "Атлантик гигант".

Апрельско-майская посадка

Не менее важным моментом является выбор периода, когда лучше садить тыкву. Речь идет об апреле-начале мая, когда лучше вырастить этот овощ в северных широтах. Мужчина рекомендует сеять семена после того, как закончатся заморозки. Что касается самого Трэвиса, то он это сделал 10 апреля.

Подходящие условия для выращивания

Чтобы вырастить большую тыкву, ее нужно посадить в большом пространстве, регулярно поливать и обеспечивать много солнца. К тому же рекордсмен советуют подкармливать тыкву удобрением, которое изготовлено из таких ингредиентов, как:

Морские водоросли

Рыбные отходы

Ручное опыление

Когда на тыкве появится первый желтый цветок, а это будет примерно в июне, овощ нужно запылить. Возьмите высший цветок в другом месте лозы и уберите лепестки, обнажив тычинку. После этого потрите тычинку в первом цветке, тем самым, распределяя желтую пыльцу.

Регулярный полив

Фермер советуют поливать тыкву десятью литрами воды в день, а когда на улице очень жарко, объем воды нужно увеличить до 15 литров.

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