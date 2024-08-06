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Бруква — що це за овоч і як його можна виростити на своєму городі

6 серпня 2024 07:30
Катерина Волченко - Редактор
Що таке бруква і як можна виростити цей овоч на своєму городі — поради дачникам
Вирощені плоди брукви на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Бруква — це одна з рослин, які дуже рідко можна зустріти на городі, адже її часто недооцінюють. Якщо вам цікаво спробувати посадити цей овоч на своїй дачі, радимо дізнатися про головні секрети вирощування цієї городньої культури.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Що таке бруква

Бруква — це поєднання ріпи та капусти, яке є чудовим вибором для тих, хто хоче спробувати щось нове. Смак цього овоча більше схожий на присмак ріпи, але, насправді, він має у своєму складі набагато більше поживних речовин.

Две брюквы на столе
Дві брукви на столі. Фото: Times Applaud

Як правильно сіяти брукву

Брукву зазвичай сіють на розсаду десь на початку квітня, але перед цим насіння треба знезаразити в часниковому розчині та проростити. Приготувати розчин треба з таких інгредієнтів:

  • Часник — 25 грамів
  • Вода — 100 грамів

Після цього візьміть глибокі ящики, насипте туди вологий субстрат і покладіть насіння на глибину в один або півтора сантиметрів, на відстані в два-три сантиметри між насінням і в шість-сім сантиметрів між рядами. Накрийте все це плівкою і поставте в температуру 17-18 градусів тепла.

Після виникнення перших паростків зніміть плівку і поставте ящик в температуру шість-вісім градусів, підвищивши температуру за тиждень до 12-15 градусів.

Посев семян на рассаду
Посів насіння на розсаду. Фото: Backyard Boss

Як садити брукву у відкритий ґрунт

На городі брукву треба садити десь за 40-50 днів після того, як ви посіяли розсаду, але ґрунт повинен бути родючим, вологопроникним і нейтральним з pH в межах 5,5-7,0. Досвідчені дачники радять садити цей овоч після таких культур, як:

  • Огірки
  • Помідори
  • Бобові
  • Гарбузи
  • Баклажани
  • Дині
  • Патисони
  • Кабачки
  • Картопля

Зробіть ями для розсади на відстані 20 сантиметрів у ряду і з шириною міжрядь 45-50 сантиметрів. Перш, ніж садити насіння брукви, ретельно полийте лунки, промочіть коріння рослини в глиняній бовтанці та обріжте деякі листочки

Подготовка почвы для посадки растений
Підготовка ґрунту до посадки рослин. Фото: Decorexpro

Як доглядати брукву 

Утрамбуйте землю після посадки, ретельно полийте її і перші декілька днів захищайте від прямих променів сонця. Також обробіть рослини деревною золою, щоб захистити їх від хрестоцвітої блішки. Поливайте брукву три-п’ять разів на сезон десь по десять літрів на один квадратний метр.

Підживлюйте овоч спочатку гноївкою після поливу за два тижні після посадки. Вдруге підживіть брукву комплексними мінеральними добривами після утворення коренеплодів.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати буряк на городі в серпні. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто збирати врожай селери на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, чому не варто видаляти бадилля з помідорів після збору врожаю на городі.

овочі поради город бруква

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