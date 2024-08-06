Что такое брюква и как можно вырастить этот овощ на своем огороде — советы дачникам

Брюква — что это за овощ и как его можно вырастить на своем огороде
Брюква — это одно из растений, которые очень редко можно встретить на огороде, ведь его часто недооценивают. Если вам интересно попробовать посадить этот овощ на своей даче, рекомендуем узнать о главных секретах выращивания этой огородной культуры.
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Что такое брюква
Брюква — это сочетание репы и капусты, которое является отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Вкус этого овоща больше похож на привкус репы, но, на самом деле, он имеет в своем составе гораздо больше питательных веществ.
Как правильно сеять брюкву
Брюкву обычно сеют на рассаду где- то в начале апреля, но перед этим семена надо обеззаразить в чесночном растворе и прорастить. Приготовить раствор следует со следующих ингредиентов:
- Чеснок — 25 грамм
- Вода — 100 грамм
После этого возьмите глубокие ящики, насыпьте туда влажный субстрат и положите семена на глубину в один или полтора сантиметра, на расстоянии в два-три сантиметра между семенами и в шесть-семь сантиметров между рядами. Накройте все это пленкой и поставьте в температуру 17-18 градусов тепла.
После возникновения первых ростков снимите пленку и поставьте ящик в температуру шесть-восемь градусов, повысив температуру через неделю до 12-15 градусов.
Как сажать брюкву в открытый грунт
На огороде брюкву нужно сажать где-то через 40-50 дней после того, как вы посеяли рассаду, но почва должна быть плодородной, влагопроницаемой и нейтральной с pH в пределах 5,5-7,0. Опытные дачники советуют сажать этот овощ после таких культур, как:
- Огурцы
- Помидоры
- Бобовые
- Тыквы
- Баклажаны
- Дыни
- Патисоны
- Кабачки
- Картофель
Сделайте ямы для рассады на расстоянии 20 сантиметров в ряду и с шириной междурядий 45-50 сантиметров. Прежде, чем сажать семена брюквы, тщательно полейте лунки, промочите корни растения в глиняной болтушке и обрежьте некоторые листики.
Как ухаживать за брюквой
Утрамбуйте землю после посадки, тщательно полейте ее и первые несколько дней защищайте от прямых лучей солнца. Также обработайте растения древесной золой, чтобы защитить их от крестоцветной блошки. Поливайте брюкву три-пять раз в сезон где-то по десять литров на один квадратный метр.
Подпитывайте овощ сначала навозом после полива через две недели после посадки. Второй раз подпитайте брюкву комплексными минеральными удобрениями после образования корнеплодов.
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