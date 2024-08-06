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Брюква — что это за овощ и как его можно вырастить на своем огороде

6 августа 2024 07:30
Екатерина Волченко - Редактор
Что такое брюква и как можно вырастить этот овощ на своем огороде — советы дачникам
Выращенные плоды брюквы на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Брюква — это одно из растений, которые очень редко можно встретить на огороде, ведь его часто недооценивают. Если вам интересно попробовать посадить этот овощ на своей даче, рекомендуем узнать о главных секретах выращивания этой огородной культуры.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Что такое брюква

Брюква — это сочетание репы и капусты, которое является отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Вкус этого овоща больше похож на привкус репы, но, на самом деле, он имеет в своем составе гораздо больше питательных веществ.

Две брюквы на столе
Две брюквы на столе. Фото: Times Applaud

Как правильно сеять брюкву

Брюкву обычно сеют на рассаду где- то в начале апреля, но перед этим семена надо обеззаразить в чесночном растворе и прорастить. Приготовить раствор следует со следующих ингредиентов:

  • Чеснок — 25 грамм
  • Вода — 100 грамм

После этого возьмите глубокие ящики, насыпьте туда влажный субстрат и положите семена на глубину в один или полтора сантиметра, на расстоянии в два-три сантиметра между семенами и в шесть-семь сантиметров между рядами. Накройте все это пленкой и поставьте в температуру 17-18 градусов тепла.

После возникновения первых ростков снимите пленку и поставьте ящик в температуру шесть-восемь градусов, повысив температуру через неделю до 12-15 градусов.

Посев семян на рассаду
Посев семян на рассаду. Фото: Backyard Boss

Как сажать брюкву в открытый грунт

На огороде брюкву нужно сажать где-то через 40-50 дней после того, как вы посеяли рассаду, но почва должна быть плодородной, влагопроницаемой и нейтральной с pH в пределах 5,5-7,0. Опытные дачники советуют сажать этот овощ после таких культур, как:

  • Огурцы
  • Помидоры
  • Бобовые
  • Тыквы
  • Баклажаны
  • Дыни
  • Патисоны
  • Кабачки
  • Картофель

Сделайте ямы для рассады на расстоянии 20 сантиметров в ряду и с шириной междурядий 45-50 сантиметров. Прежде, чем сажать семена брюквы, тщательно полейте лунки, промочите корни растения в глиняной болтушке и обрежьте некоторые листики.

Подготовка почвы для посадки растений
Подготовка почвы для посадки растений. Фото: Decorexpro

Как ухаживать за брюквой

Утрамбуйте землю после посадки, тщательно полейте ее и первые несколько дней защищайте от прямых лучей солнца. Также обработайте растения древесной золой, чтобы защитить их от крестоцветной блошки. Поливайте брюкву три-пять раз в сезон где-то по десять литров на один квадратный метр.

Подпитывайте овощ сначала навозом после полива через две недели после посадки. Второй раз подпитайте брюкву комплексными минеральными удобрениями после образования корнеплодов.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать свеклу на огороде в августе.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует собирать урожай сельдерея на своем огороде.

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