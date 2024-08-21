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Чи варто людську сечу застосовувати як добриво — неочевидна відповідь вас вразить

21 серпня 2024 19:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Чи можна використовувати людську сечу як добриво — городникам відповіли
Городник поливає рослини на грядці. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Натуральні добрива мають ряд переваг — вони є екологічно чистим і безпечним способом покращення якості ґрунту і забезпечення рослин необхідними поживними речовинами. Найпопулярніші органічні добрива — сеча або екскременти свійських тварин. Але, чи можна з такою ж ціллю використовувати людську сечу? Фахівці вже давно знайшли відповідь й навіть виділили плюси та мінуси такого методу.

Чи варто використовувати людську сечу на городі та в саду, дізнавайтеся далі в матеріалі.  

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Сеча свійських тварин та людини — різниця 

Сеча великої рогатої худоби, до прикладу, корів, а також сеча свиней містить високий рівень сечовини та аміаку, оскільки ці тварини мають раціон, багатий на клітковину. Це робить сечу корисною як добриво для ґрунту.

Своєю чергою сеча людини має меншу концентрацію солей і відносно високий вміст уратів (солі сечової кислоти), сечовини, ряд органічних кислот, креатиніну та інших продуктів обміну речовин. Вона містить значну кількість азоту, фосфору та калію, які є будівними матеріалами для рослин. 

Проте, слід враховувати, що людська сеча може містити сліди лікарських засобів, що може негативно вплинути на склад ґрунту. 

 

Чи можна використовувати людську сечу як добриво
Полив рослин на городі. Фото: freepik.com

Як збирати та вносити сечу до ґрунту

Фахівці зазначають, не важливо, чи це сеча тварини, чи людини, у свіжому вигляді вона шкідлива для рослин. Вона концентрована та може нашкодити корінню. А отже її слід витримати не менш як добу й розбавити водою. Зазвичай ефективне розбавлення становить 1 частина сечі на 10 частин води.
 
Рекомендується не перевищувати співвідношення 1:10, хоча згорання поживних речовин з сечею трапляється рідко, запах може бути неприємним, і солі швидко накопичуються при вищих концентраціях. Полив молодих рослин слід починати з розведення 1:20-1:30, поступово підвищуючи концентрацію.

Використання людської сечі як добрива — плюси 

Серед головних плюсів можна виділити такі:

  • людська сеча має здатність відлякувати деякі види шкідників;
  • у нерозбавленому стані людська сеча настільки насичена і сконцентрована азотом, що може швидко і легко спалити усі бур'яни;
  • може допомогти вилікувати рослини від грибкових заражень (розвести сечу водою на 50% і за допомогою пляшки з розпилювачем розпорошити її на уражені ділянки рослин).

 

Плюси й мінуси використання сечі на городі
Городник поливає рослини на грядці. Фото: freepik.com

Мінуси використання сечі на городі 

Звичайно такий спосіб удобрення рослин на городі та в саду має свої мінуси. Найбільш відчутні такі: 

  • неприємний специфічний запах;
  • якщо у вас є інфекції нирок або сечостатевих шляхів, ваша сеча буде містити бактерії;
  • якщо ви приймаєте ліки, особливо антибіотики, їх залишки можуть міститися у сечі, що негативно може відобразитися на рослинах та ґрунті;
  • невизначеність характеристик. Ви не можете точно знати, які речовини та у якій кількості містяться у сечі. 

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