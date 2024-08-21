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Стоит ли человеческую мочу применять как удобрение — неочевидный ответ вас поразит

21 августа 2024 19:54
Анастасия Мироненко - Редактор
Можно ли использовать человеческую мочу как удобрение — огородникам ответили
Огородник поливает растения на грядке. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Натуральные удобрения обладают рядом преимуществ — они являются экологически чистым и безопасным способом улучшения качества почвы и обеспечения растений необходимыми питательными веществами. Самые органические удобрения — моча или экскременты домашних животных. Но можно ли с такой же целью использовать человеческую мочу? Специалисты уже давно нашли ответ и выделили плюсы и минусы такого метода.

Следует ли использовать человеческую мочу на огороде и в саду, узнавайте далее в материале.

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Моча животных и человека — разница

Моча крупного рогатого скота, к примеру, коров, а также моча свиней содержит высокий уровень мочевины и аммиака, поскольку эти животные имеют рацион, богатый клетчаткой. Это делает мочу полезной как удобрение для почвы.

В свою очередь моча человека имеет меньшую концентрацию солей и относительно высокое содержание уратов (соли мочевой кислоты), мочевины, ряд органических кислот, креатинина и других продуктов обмена веществ. Она содержит значительное количество азота, фосфора и калия, являющихся строительными материалами для растений.

Однако следует учитывать, что человеческая моча может содержать следы лекарственных средств, что может отрицательно повлиять на состав почвы.

 

Можно ли использовать человеческую мочу как удобрение
Полив растений на огороде. Фото: freepik.com

Как собирать и вносить мочу в почву

Специалисты отмечают, не важно, это моча животного, или человека, в свежем виде она вредна для растений. Она концентрирована и может навредить корням. А значит, ее следует выдержать не менее суток и разбавить водой. Обычно эффективное разбавление составляет 1 часть мочи на 10 частей воды.

Рекомендуется не превышать соотношения 1:10, хотя сгорание питательных веществ с мочой случается редко, запах может быть неприятным и соли быстро накапливаются при более высоких концентрациях. Полив молодых растений следует начинать с разведения 1:20-1:30, постепенно повышая концентрацию.

Использование человеческой мочи как удобрения — плюсы

Среди главных плюсов можно выделить следующие:

  • человеческая моча обладает способностью отпугивать некоторые виды вредителей;
  • в неразбавленном виде человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может быстро и легко сжечь все сорняки;
  • может помочь вылечить растения от грибковых заражений (развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с распылителем распылить ее на пораженные участки растений).

 

Плюсы и минусы использования мочи в огороде
Огородник поливает растения на грядке. Фото: freepik.com

Минусы использования мочи на огороде

Обычно такой способ удобрения растений в огороде и в саду имеет и свои минусы. Наиболее ощутимы следующие:

  • неприятный специфический запах;
  • если у вас есть инфекции почек или мочеполовых путей, ваша моча будет содержать бактерии;
  • если вы принимаете лекарства, особенно антибиотики, их остатки могут содержаться в моче, что может негативно отразиться на растениях и почве;
  • неопределенность характеристик. Вы не можете точно знать, какие вещества и в каком количестве содержатся в моче.

Ранее мы рассказывали, какое копеечное удобрение подарит здоровье растениям.

Напомним, мы писали, что будет, если использовать шоколад как удобрение для растений.

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