Можно ли использовать человеческую мочу как удобрение — огородникам ответили

Огородник поливает растения на грядке. Фото: freepik.com

Натуральные удобрения обладают рядом преимуществ — они являются экологически чистым и безопасным способом улучшения качества почвы и обеспечения растений необходимыми питательными веществами. Самые органические удобрения — моча или экскременты домашних животных. Но можно ли с такой же целью использовать человеческую мочу? Специалисты уже давно нашли ответ и выделили плюсы и минусы такого метода.

Следует ли использовать человеческую мочу на огороде и в саду, узнавайте далее в материале.

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Моча животных и человека — разница

Моча крупного рогатого скота, к примеру, коров, а также моча свиней содержит высокий уровень мочевины и аммиака, поскольку эти животные имеют рацион, богатый клетчаткой. Это делает мочу полезной как удобрение для почвы.

В свою очередь моча человека имеет меньшую концентрацию солей и относительно высокое содержание уратов (соли мочевой кислоты), мочевины, ряд органических кислот, креатинина и других продуктов обмена веществ. Она содержит значительное количество азота, фосфора и калия, являющихся строительными материалами для растений.

Однако следует учитывать, что человеческая моча может содержать следы лекарственных средств, что может отрицательно повлиять на состав почвы.

Полив растений на огороде. Фото: freepik.com

Как собирать и вносить мочу в почву

Специалисты отмечают, не важно, это моча животного, или человека, в свежем виде она вредна для растений. Она концентрирована и может навредить корням. А значит, ее следует выдержать не менее суток и разбавить водой. Обычно эффективное разбавление составляет 1 часть мочи на 10 частей воды.



Рекомендуется не превышать соотношения 1:10, хотя сгорание питательных веществ с мочой случается редко, запах может быть неприятным и соли быстро накапливаются при более высоких концентрациях. Полив молодых растений следует начинать с разведения 1:20-1:30, постепенно повышая концентрацию.

Использование человеческой мочи как удобрения — плюсы

Среди главных плюсов можно выделить следующие:

человеческая моча обладает способностью отпугивать некоторые виды вредителей;

в неразбавленном виде человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может быстро и легко сжечь все сорняки;

может помочь вылечить растения от грибковых заражений (развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с распылителем распылить ее на пораженные участки растений).

Огородник поливает растения на грядке. Фото: freepik.com

Минусы использования мочи на огороде

Обычно такой способ удобрения растений в огороде и в саду имеет и свои минусы. Наиболее ощутимы следующие:

неприятный специфический запах;

если у вас есть инфекции почек или мочеполовых путей, ваша моча будет содержать бактерии;

если вы принимаете лекарства, особенно антибиотики, их остатки могут содержаться в моче, что может негативно отразиться на растениях и почве;

неопределенность характеристик. Вы не можете точно знать, какие вещества и в каком количестве содержатся в моче.

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