Як активоване вугілля допомагає кімнатним рослинам — корисні поради

Використання активованого вугілля для кімнатних рослин. Фото: Pinterest

В аптечці, певно, кожної людини завжди лежить активоване вугілля, яке є одним з перших засобів для покращення самопочуття, але не тільки для здоров’я корисний цей препарат. Виявляється, популярний аптечний засіб гарно впливає і на кімнатні рослини, а ось як саме, читайте нижче.

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Активоване вугілля — це найперше, що повинно бути вдома у кожної людини, адже воно допомагає при інтоксикаціях і полегшує самопочуття при отруєннях. Однак, як виявилося, цей препарат потрібен не тільки людям, а й кімнатним рослинам.

Жменя пігулок активованого вугілля. Фото: Pinterest

Дізнайтеся, навіщо деякі господині користуються активованим вугіллям при догляді рослин вдома і чим цей аптечний препарат корисний.

Користь активованого вугілля для кімнатних рослин

Позбавлення від плісняви

Якщо ви маєте вдома декілька рослин і помітили, що на верхньому шарі землі в горщику з’явилася пліснява, не зволікайте і починайте вирішувати цю проблему. У цьому випадку і прийде на допомогу саме активоване вугілля, яке прибере плісняву з-під рослин.

Пліснява на землі під кімнатною рослиною. Фото: Pinterest

Щоб позбутися проблеми, зніміть верхній шар землі, подрібніть пігулки активованого вугілля до стану порошку і посипте крихтами землю в горщику. До того ж цим препаратом можна завадити розвитку цвілі під кімнатними рослинами в майбутньому.

Профілактика гниття коріння

Чорні пігулки цього аптечного препарату можна також використовувати і в процесі пересадки розсади. Закопуйте ці пігулки у відкритий ґрунт тоді, коли пересаджуєте рослини з одного горщика до іншого. Так можна запобігти гниттю кореневої системи молодих саджанців.

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