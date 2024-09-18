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Чем активированный уголь полезен для комнатных растений — результаты вас шокируют

18 сентября 2024 19:30
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Как активированный уголь помогает комнатным растениям — полезные советы
Использование активированного угля для комнатных растений. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

В аптечке, наверное, каждого человека всегда лежит активированный уголь, который является одним из первых средств для улучшения самочувствия, но не только для здоровья полезен этот препарат. Оказывается, популярное аптечное средство оказывает хорошее влияние и на комнатные растения, а вот как именно, читайте ниже.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Активированный уголь — это первое, что должно быть дома у каждого человека, ведь он помогает при интоксикациях и облегчает самочувствие при отравлениях. Однако, как выяснилось, этот препарат нужен не только людям, но и комнатным растениям.

Жмень таблеток активированного угля
Горсть таблеток активированного угля. Фото: Pinterest

Узнайте, зачем некоторые хозяйки пользуются активированным углем при уходе за растениями дома и чем этот аптечный препарат полезен.

Польза активированного угля для комнатных растений

Избавление от плесени

Если у вас дома несколько растений и вы заметили, что на верхнем слое земли в горшке появилась плесень, не медлите и начинайте решать эту проблему. В этом случае и придет на помощь именно активированный уголь, который уберет плесень из-под растений.

Плесень на земле.
Плесень на земле под комнатным растением. Фото: Pinterest

Чтобы избавиться от проблемы, снимите верхний слой земли, измельчите таблетки активированного угля до состояния порошка и посыпьте крошками землю в горшке. К тому же этим препаратом можно помешать развитию плесени под комнатными растениями в будущем.

Профилактика гниения корней

Черные таблетки этого аптечного препарата можно также использовать и в процессе пересадки рассады. Закапывайте эти таблетки в открытый грунт тогда, когда пересаживаете растения из одного горшка в другой. Так можно предотвратить гниение корневой системы молодых саженцев.

Напомним, мы писали о том, почему лучше хранить комнатные растения в ванной.

Раньше мы рассказывали о том, как мгновенно уничтожить жуков на комнатных растениях.

Также мы сообщали о том, чем вода после варки яиц полезна для комнатных растений.

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