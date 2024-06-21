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Чим "нагодувати" кущі смородини в червні — які добрива допоможуть урожаю

21 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживити смородину в саду в червні — ефективні добрива для рясного урожаю
Садівниця, яка збирає смородину з кущів. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

У червні кущі смородини починають формувати урожай, тому саме в цей період необхідно забезпечити їх достатньою кількістю поживних компонентів. Щоб потім зібрати рясний урожай ягід, потрібно зараз підживити їхні кущі правильними добривами.

Новини.LIVE розповідає про найкращі добрива для смородини.

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Ефективне підживлення кущів смородини

Мінеральні добрива

Експерти радять обирати добрива, які містять концентровані солі з високою швидкістю дії. У червні можна підживити кущі смородини добривами із вмістом фосфору та калію. На один кущ візьміть такі інгредієнти, як:

  • Суперфосфат — від десяти до 12 грамів
  • Сульфат калію — від восьми до десяти грамів
  • Вода

Друге підживлення роблять тоді, коли на кущах смородини формуються зав’язі. Для цього вам знадобиться деревний попіл, який потрібно вносити під такі види смородини, як:

  • Кольорова — 200 грамів
  • Чорна — 100-150 грамів
Процесс обработки кустов смородины в саду
Процес обробки кущів смородини в саду. Фото: Pinterest

Органічні добрива

Коли такі добрива розкладаються, з них виходять сполуки, які покращують розвиток корисних бактерій та мікроорганізмів. Вони, в свою чергу, допомагають рослинам скоріше поглинати всі поживні компоненти з ґрунту. Та у червні досвідчені городники радять підживлювати смородину такими органічними добривами, як:

  • Перепрілий гній 
  • Пташиний послід 
  • Компост 
  • Перегній 
Человек, собирающий черную смородину в саду
Людина, яка збирає чорну смородину в саду. Фото: Pinterest

Народні засоби

Досвідчені дачники використовують народні засоби виключно як доповнення до мінеральних та органічних добрив. Ефективними добривами будуть:

  • Очистки картоплі з водою — один до одного
  • Готовий крохмаль з водою — 100 грамів на два з половиною літри
  • Хліб з водою — один до десяти
  • Бур'яни з водою — один до десяти
  • Кавова гуща з водою і ґрунтом
  • Шкірки з бананів 

Нагадаємо, ми писали про те, від яких захворювань частіше страждають кущі смородини.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна вирощувати біля кущів смородини.

Також ми повідомляли про те, як ефективно захистити кущі смородини від захворювань і шкідників.

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сад
смородина

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