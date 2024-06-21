Чем подкормить смородину в саду в июне — эффективные удобрения для обильного урожая

Садовница, собирающая смородину с кустов. Фото: Freepik

В июне кусты смородины начинают формировать урожай, поэтому именно в этот период необходимо обеспечить их достаточным количеством питательных компонентов. Чтобы потом собрать обильный урожай ягод, нужно сейчас подкормить их кусты правильными удобрениями.

Новини.LIVE рассказывает о самых лучших удобрениях для смородины.

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Минеральные удобрения

Эксперты советуют выбирать удобрения, содержащие концентрированные соли с высокой скоростью действия. В июне можно подкормить кусты смородины удобрениями с содержанием фосфора и калия. На один куст возьмите такие ингредиенты, как:

Суперфосфат — от десяти до 12 грамм

Сульфат калия — от восьми до десяти граммов

Вода

Вторую подкормку делают тогда, когда на кустах смородины формируются завязи. Для этого вам понадобится древесная зола, которую нужно вносить под такие виды смородины, как:

Цветная — 200 грамм

Черная — 100-150 грамм

Процесс обработки кустов смородины в саду. Фото: Pinterest

Органические удобрения

Когда такие удобрения разлагаются, из них получаются соединения, улучшающие развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Они, в свою очередь, помогают растениям поглощать все питательные компоненты из почвы. Но в июне опытные огородники советуют подкармливать смородину такими органическими удобрениями, как:

Перепревший навоз

Птичий помет

Компост

Перегной

Человек, собирающий черную смородину в саду. Фото: Pinterest

Народные средства

Опытные дачники используют народные средства исключительно как дополнение к минеральным и органическим удобрениям. Эффективными удобрениями будут:

Очистки картофеля с водой — один к одному

Готовый крахмал с водой — 100 грамм на два с половиной литра

Хлеб с водой — один к десяти

Сорняки с водой — один к десяти

Кофейная гуща с водой и почвой

Шкурка с бананов

Напомним, мы писали о том, от каких заболеваний чаще страдают кусты смородины.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя выращивать возле кустов смородины.

Также мы сообщали о том, как эффективно защитить кусты смородины от заболеваний и вредителей.