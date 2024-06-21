Чем подкормить смородину в саду в июне — эффективные удобрения для обильного урожая

Чем "накормить" кусты смородины в июне — какие удобрения помогут урожаю
В июне кусты смородины начинают формировать урожай, поэтому именно в этот период необходимо обеспечить их достаточным количеством питательных компонентов. Чтобы потом собрать обильный урожай ягод, нужно сейчас подкормить их кусты правильными удобрениями.
Новини.LIVE рассказывает о самых лучших удобрениях для смородины.
Эффективная подкормка кустов смородины
Минеральные удобрения
Эксперты советуют выбирать удобрения, содержащие концентрированные соли с высокой скоростью действия. В июне можно подкормить кусты смородины удобрениями с содержанием фосфора и калия. На один куст возьмите такие ингредиенты, как:
- Суперфосфат — от десяти до 12 грамм
- Сульфат калия — от восьми до десяти граммов
- Вода
Вторую подкормку делают тогда, когда на кустах смородины формируются завязи. Для этого вам понадобится древесная зола, которую нужно вносить под такие виды смородины, как:
- Цветная — 200 грамм
- Черная — 100-150 грамм
Органические удобрения
Когда такие удобрения разлагаются, из них получаются соединения, улучшающие развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Они, в свою очередь, помогают растениям поглощать все питательные компоненты из почвы. Но в июне опытные огородники советуют подкармливать смородину такими органическими удобрениями, как:
- Перепревший навоз
- Птичий помет
- Компост
- Перегной
Народные средства
Опытные дачники используют народные средства исключительно как дополнение к минеральным и органическим удобрениям. Эффективными удобрениями будут:
- Очистки картофеля с водой — один к одному
- Готовый крахмал с водой — 100 грамм на два с половиной литра
- Хлеб с водой — один к десяти
- Сорняки с водой — один к десяти
- Кофейная гуща с водой и почвой
- Шкурка с бананов
Напомним, мы писали о том, от каких заболеваний чаще страдают кусты смородины.
Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя выращивать возле кустов смородины.
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