Чим підживити малину у вересні — добриво для здоров'я кущів та щедрого врожаю ягід

Підгодівля кущів малини восени. Колаж: Новини.LIVE

Малина — найароматніша та найсолодша ягода в саду, проте, рослина також досить вимоглива у догляді й потребує правильного обрізання і, звичайно, якісного та вчасного підживлення. Зокрема, восени після збору врожаю слід обов'язково внести добриво.

Чим підгодувати малину у вересні, щоб наступного сезону отримати рекордний врожай, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли вносити підживлення для кущів малини

Досвідчені садівники підкреслюють, що добриво під малину вносять не раніше, ніж через місяць після закінчення плодоношення. Як правило, це вересень, інколи жовтень-листопад.

Підгодовувати кущі малини потрібно органічними та мінеральними добривами, але їх слід чергувати через рік.

Якими органічними добривами підживлювати малину

Для малини найкраще підходять такі види органічних добрив:

Перепрілий компост або гній. Вносять раз на три роки під перекопування: 4-5 кг на м кв. площі. Торф. Не тільки збагачує землю поживними речовинами, а й захищає коріння. Потрібно укладати шарами 15-20 см. Курячий послід. Не можна перевищувати допустимі пропорції, щоб не спалити коріння рослини. Вносити підживлення потрібно разом з водою у пропорції 1:20. Попіл. Просто розсипте таке підживлення навколо кущів малини в пристовбуровому колі.

Підживлення малини восени. Фото: depositphotos.com

Які мінеральні добрива використати для малини восени

Для кущів малини восени оберіть одне з цих двох добрив:

Суперфосфат. Допоможе підвищити морозостійкість рослини. Необхідно внести 50-60 г підгодівлі під кожен кущ на глибину 10 см. Сульфат калію. Його можна використовувати разом з фосфорним добривом. Під кожен кущ внесіть по 40 г підживлення.

Важливо: для молодих кущів малини дозування потрібно вдвічі зменшити.

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати малину після збору ягід, щоб збільшити врожайність наступного року.

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