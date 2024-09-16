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Чим підгодувати малину у вересні — найкраще добриво для рекордного врожаю

16 вересня 2024 06:45
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити малину у вересні — добриво для здоров'я кущів та щедрого врожаю ягід
Підгодівля кущів малини восени. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Малина — найароматніша та найсолодша ягода в саду, проте, рослина також досить вимоглива у догляді й потребує правильного обрізання і, звичайно, якісного та вчасного підживлення. Зокрема, восени після збору врожаю слід обов'язково внести добриво. 

Чим підгодувати малину у вересні, щоб наступного сезону отримати рекордний врожай, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Коли вносити підживлення для кущів малини

Досвідчені садівники підкреслюють, що добриво під малину вносять не раніше, ніж через місяць після закінчення плодоношення. Як правило, це вересень, інколи жовтень-листопад. 

Підгодовувати кущі малини потрібно органічними та мінеральними добривами, але їх слід чергувати через рік.

Якими органічними добривами підживлювати малину 

Для малини найкраще підходять такі види органічних добрив:

  1. Перепрілий компост або гній. Вносять раз на три роки під перекопування: 4-5 кг на м кв. площі.
  2. Торф. Не тільки збагачує землю поживними речовинами, а й захищає коріння. Потрібно укладати шарами 15-20 см.
  3. Курячий послід. Не можна перевищувати допустимі пропорції, щоб не спалити коріння рослини. Вносити підживлення потрібно разом з водою у пропорції 1:20.
  4. Попіл. Просто розсипте таке підживлення навколо кущів малини в пристовбуровому колі.

 

Яке підживлення потрібно внести під малину у вересні
Підживлення малини восени. Фото: depositphotos.com

Які мінеральні добрива використати для малини восени

Для кущів малини восени оберіть одне з цих двох добрив: 

  1. Суперфосфат. Допоможе підвищити морозостійкість рослини. Необхідно внести 50-60 г підгодівлі під кожен кущ на глибину 10 см. 
  2. Сульфат калію. Його можна використовувати разом з фосфорним добривом. Під кожен кущ внесіть по 40 г підживлення. 

Важливо: для молодих кущів малини дозування потрібно вдвічі зменшити.

 

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати малину після збору ягід, щоб збільшити врожайність наступного року. 

Нагадаємо, ми писали, як слід доглядати за аґрусом восени. 

Також ділимося корисною порадою, як обрізати смородину восени, щоб мати здорові та плодючі кущі. 

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