Як правильно обрізати ожину восени — навіщо це робити і коли, поради садівникам

Людина, яка збирає ожину в саду. Фото: Pinterest

Досвідчені садівники не рекомендують залишати сухі ожинові кущі після того, як ви зібрали врожай. Старі гілки варто обережно обрізати, щоб вони дали гарний врожай наступного літа, а щоб не нашкодити чагарникам, необхідно знати, як це правильно робити.

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Обрізка ожини восени

Навіщо обрізати ожинові кущі

По-перше, обрізавши зайві гілки на кущах, можна забезпечити їх більшим об’ємом світла і правильним розподілом поживних елементів. Річ у тому, що старі гілки вбирають в себе всі корисні компоненти, відбираючи їх у молодих пагонів.

А по-друге, вам буде легше накривати ожинові кущі і доглядати їх на час зимового періоду. І по-третє, за допомогою обрізки можна покращити рівень врожайності ожини, адже так активується ріст молодих пагонів на кущах.

Стигла ожина на гілці чагарника. Фото: Pinterest

Коли краще обрізати ожину

Восени досвідчені садівники рекомендують обрізати ожинові кущі після того, як в них закінчиться період цвітіння. Краще проводити цю важливу процедуру наприкінці серпня або на початку вересня, а якщо на кущах різні плоди, то обрізати їх варто на початку жовтня.

Обрізка ожинового куща в саду. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати ожину

Спочатку обріжте всі старі пагони і тонкі або короткі гілки, а всі хороші гілки скоротіть на чверть, залишивши на зиму від восьми до десяти пагонів. Потім обріжте верхні частини однорічних пагонів вище бруньки. Після зимового періоду розкрийте кущі та перевірте їх — здорова частина ожини повинна бути пружною і блискучою, маючи коричневий колір.

Ту частину, яка замерзла взимку, обріжте до такого стану, щоб гілок на кущах залишилося не менше трьох.

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