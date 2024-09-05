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Осіння обрізка ожини — навіщо, коли і як це правильно робити

5 вересня 2024 12:22
Валентина Осадча - Редактор
Як правильно обрізати ожину восени — навіщо це робити і коли, поради садівникам
Людина, яка збирає ожину в саду. Фото: Pinterest
Валентина Осадча - Редактор

Досвідчені садівники не рекомендують залишати сухі ожинові кущі після того, як ви зібрали врожай. Старі гілки варто обережно обрізати, щоб вони дали гарний врожай наступного літа, а щоб не нашкодити чагарникам, необхідно знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Обрізка ожини восени

Навіщо обрізати ожинові кущі

По-перше, обрізавши зайві гілки на кущах, можна забезпечити їх більшим об’ємом світла і правильним розподілом поживних елементів. Річ у тому, що старі гілки вбирають в себе всі корисні компоненти, відбираючи їх у молодих пагонів.

А по-друге, вам буде легше накривати ожинові кущі і доглядати їх на час зимового періоду. І по-третє, за допомогою обрізки можна покращити рівень врожайності ожини, адже так активується ріст молодих пагонів на кущах.

Спелая ежевика на ветке кустарника
Стигла ожина на гілці чагарника. Фото: Pinterest

Коли краще обрізати ожину

Восени досвідчені садівники рекомендують обрізати ожинові кущі після того, як в них закінчиться період цвітіння. Краще проводити цю важливу процедуру наприкінці серпня або на початку вересня, а якщо на кущах різні плоди, то обрізати їх варто на початку жовтня.

Обрезка куста ежевика в саду
Обрізка ожинового куща в саду. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати ожину 

Спочатку обріжте всі старі пагони і тонкі або короткі гілки, а всі хороші гілки скоротіть на чверть, залишивши на зиму від восьми до десяти пагонів. Потім обріжте верхні частини однорічних пагонів вище бруньки. Після зимового періоду розкрийте кущі та перевірте їх — здорова частина ожини повинна бути пружною і блискучою, маючи коричневий колір.

Ту частину, яка замерзла взимку, обріжте до такого стану, щоб гілок на кущах залишилося не менше трьох. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому досвідчені садівники рекомендують посадити ожинові кущі на своїй ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини треба встигнути обрізати до настання зими. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно обрізати персик у саду восени, щоб покращити його врожайність.

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