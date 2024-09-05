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Осенняя обрезка ежевики — зачем, когда и как это правильно делать

5 сентября 2024 12:22
Валентина Осадчая - Редактор
Как правильно обрезать ежевику осенью — зачем это делать и когда, советы садоводам
Человек, собирающий ежевику в саду. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Опытные садоводы не рекомендуют оставлять сухие кусты ежевики после того, как вы собрали урожай. Старые ветки следует осторожно обрезать, чтобы они дали хороший урожай следующим летом, а чтобы не навредить кустарникам, необходимо знать, как это правильно делать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Обрезка ежевики осенью

Зачем обрезать ежевичные кусты

Во-первых, обрезав лишние ветви на кустах, можно снабдить их большим объемом света и правильным распределением питательных элементов. Дело в том, что старые ветки впитывают все полезные компоненты, отбирая их у молодых побегов.

А во-вторых, вам будет легче накрывать ежевики и ухаживать за ними на время зимнего периода. И в-третьих, с помощью обрезки можно улучшить уровень урожайности ежевики, ведь так активируется рост молодых побегов на кустах.

Зрелая ежевика на ветке кустарника
Спелая ежевика на ветке кустарника. Фото: Pinterest

Когда лучше обрезать ежевику

Осенью опытные садоводы рекомендуют обрезать ежевые кусты после того, как у них закончится период цветения. Лучше проводить эту важную процедуру в конце августа или начале сентября, а если на кустах разные плоды, то обрезать их следует в начале октября.

Обрезка куста ежевика в саду
Обрезка куста ежевика в саду. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать ежевику

Сначала обрежьте все старые побеги и тонкие или короткие ветви, а все хорошие ветви сократите на четверть, оставив на зиму от восьми до десяти побегов. Затем обрежьте верхние части однолетних побегов выше почки. После зимнего периода раскройте кусты и проверьте их — здоровая часть ежевики должна быть упругой и блестящей, имея коричневый цвет.

Замерзшую зимой часть обрежьте до такого состояния, чтобы веток на кустах осталось не менее трех.

Напомним, мы писали о том, почему опытные садоводы рекомендуют посадить кусты ежевики на своем участке.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения нужно успеть обрезать до наступления зимы.

Также мы сообщали о том, как нужно обрезать персик в саду осенью, чтобы улучшить его урожайность.

ягоды советы сад ежевика

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