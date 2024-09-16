Чем подкормить малину в сентябре — удобрение для здоровья кустов и щедрого урожая

Подкормка кустов малины осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Малина — самая ароматная и сладкая ягода в саду, однако, растение также достаточно требовательно в уходе и нуждается в правильной обрезке и, конечно, качественной и своевременной подкормке. В частности, осенью после сбора урожая следует обязательно внести удобрение.

Чем подкормить малину в сентябре, чтобы в следующем сезоне получить рекордный урожай, рассказываем далее в материале.

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Когда вносить подкормку для кустов малины

Опытные садоводы подчеркивают, что удобрение под малину вносят не ранее чем через месяц после окончания плодоношения. Как правило, это сентябрь, иногда октябрь-ноябрь.

Подкармливать кусты малины нужно органическими и минеральными удобрениями, но их следует чередовать через год.

Какими органическими удобрениями подкармливать малину

Для малины лучше всего подходят следующие виды органических удобрений:

Перепревший компост или навоз. Вносят раз в три года под перекапывание: 4-5 кг на м кв. площади. Торф. Не только обогащает землю питательными веществами, но и защищает корни. Необходимо укладывать слоями 15-20 см. Куриный помет. Нельзя превышать допустимые пропорции, чтобы не сжечь корни растения. Вносить подкормку нужно вместе с водой в пропорции 1:20. Пепел. Просто рассыпьте такую подкормку вокруг кустов малины в приствольном круге.

Подкормка малины осенью. Фото: depositphotos.com

Какие минеральные удобрения использовать для малины осенью

Для кустов малины осенью выберите одно из двух удобрений:

Суперфосфат. Поможет повысить морозостойкость растения. Необходимо внести 50-60 г подкормки под каждый куст на глубину 10 см. Сульфат калия. Его можно использовать вместе с фосфорным удобрением. Под каждый куст внесите по 40 г подкормки.

Важно: для молодых кустов малины дозировку нужно вдвое снизить.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать малину после сбора ягод, чтобы увеличить урожайность в следующем году.

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