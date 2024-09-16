Чем подкормить малину в сентябре — удобрение для здоровья кустов и щедрого урожая

Чем подкормить малину в сентябре — лучшее удобрение для рекордного урожая
Малина — самая ароматная и сладкая ягода в саду, однако, растение также достаточно требовательно в уходе и нуждается в правильной обрезке и, конечно, качественной и своевременной подкормке. В частности, осенью после сбора урожая следует обязательно внести удобрение.
Чем подкормить малину в сентябре, чтобы в следующем сезоне получить рекордный урожай, рассказываем далее в материале.
Когда вносить подкормку для кустов малины
Опытные садоводы подчеркивают, что удобрение под малину вносят не ранее чем через месяц после окончания плодоношения. Как правило, это сентябрь, иногда октябрь-ноябрь.
Подкармливать кусты малины нужно органическими и минеральными удобрениями, но их следует чередовать через год.
Какими органическими удобрениями подкармливать малину
Для малины лучше всего подходят следующие виды органических удобрений:
- Перепревший компост или навоз. Вносят раз в три года под перекапывание: 4-5 кг на м кв. площади.
- Торф. Не только обогащает землю питательными веществами, но и защищает корни. Необходимо укладывать слоями 15-20 см.
- Куриный помет. Нельзя превышать допустимые пропорции, чтобы не сжечь корни растения. Вносить подкормку нужно вместе с водой в пропорции 1:20.
- Пепел. Просто рассыпьте такую подкормку вокруг кустов малины в приствольном круге.
Какие минеральные удобрения использовать для малины осенью
Для кустов малины осенью выберите одно из двух удобрений:
- Суперфосфат. Поможет повысить морозостойкость растения. Необходимо внести 50-60 г подкормки под каждый куст на глубину 10 см.
- Сульфат калия. Его можно использовать вместе с фосфорным удобрением. Под каждый куст внесите по 40 г подкормки.
Важно: для молодых кустов малины дозировку нужно вдвое снизить.
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