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Як доглядати за аґрусом восени — врожай наступного року змусить сусідів заздрити

9 вересня 2024 04:15
Анастасія Мироненко - Редактор
Як доглядати за аґрусом восени, щоб успішно пережити зиму — поради садівників
Догляд за аґрусом восени. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Правильний догляд за аґрусом восени є ключовим для того, щоб плодовий чагарник успішно переніс зиму та подарував щедрий урожай ягід наступного року. Особливу роль відіграють осінні поливи та підживлення аґрусу.

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Як слід доглядати за кущами аґрусу восени, ділимося цінними порадами та професійними рекомендаціями далі в матеріалі. 

Коли поливати аґрус восени

Експерти зазначають, що в осінній сезон аґрус необхідно полити тричі

  1. Наприкінці вересня (20-30 число).
  2. На початку жовтня (1-10 число).
  3. В середині жовтня (10-20 число). 

Час між цими поливами має бути приблизно 10 днів. 

Як поливати аґрус восени

Восени для поливу рослин краще використовувати воду температури, яка близька до температури повітря, а краще ґрунту. Це допомагає уникнути шокового перепаду температури для кореневої системи рослин, що може статися при використанні холодної води. 

Приблизна норма, за словами експертів, — по п'ять відер на один кущ. 

Яке має бути осіннє підживлення аґрусу

Аґрус необхідно підживити наприкінці вересня або на початку жовтня. У цей період рослину необхідно забезпечити калієм та фосфором. Ці речовини дозволять захистити чагарники від грибкових та інфекційних захворювань, шкідників, різких перепадів температур та посухи. 

Рекомендується такий рецепт для удобрення аґрусу: змішати 1,5 ст. л. подвійного суперфосфату і 4 ст. л. сірчанокислого калію (норма з розрахунку на кущ). Суміш рівномірно розсипати під кущем і полити ґрунт.

Якщо ви противник будь-яких хімічних засобів, їх можна замінити — підгодувати кущі аґрусу можна двома склянками золи. Її вносять під кущ. 

Ще одне підживлення аґрусу рекомендується провести наприкінці жовтня. Під кожен кущ потрібно внести 0,5 відра перепрілого гною.

 

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати аґрус після збору врожаю.

Нагадаємо, ми писали, як правильно обрізати ожину восени. 

Також ділимося з вами корисною порадою, як правильно обрізати малину після збору ягід, щоб збільшити врожайність наступного року.

ягоди поради сад садівництво Аґрус кущі

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