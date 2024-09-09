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Как ухаживать за крыжовником осенью — урожай в следующем году заставит соседей завидовать

9 сентября 2024 04:15
Анастасия Мироненко - Редактор
Как ухаживать за крыжовником осенью, чтобы успешно пережить зиму — советы садоводов
Уход за крыжовником осенью. Коллаж: Новини.LIVE
Анастасия Мироненко - Редактор

Правильный уход за крыжовником осенью является ключевым для того, чтобы плодовый кустарник успешно перенес зиму и подарил щедрый урожай ягод в следующем году. Особую роль играют осенние поливы и подкормки крыжовника.

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Как следует ухаживать за кустами крыжовника осенью, делимся ценными советами и профессиональными рекомендациями далее в материале.

Когда поливать крыжовник осенью

Эксперты отмечают, что в осенний сезон крыжовник необходимо полить трижды:

  1. В конце сентября (20-30 число).
  2. В начале октября (1-10 число).
  3. В середине октября (10-20 число).

Время между этими поливами должно быть примерно 10 дней.

Как поливать крыжовник осенью

Осенью для полива растений лучше использовать воду температуры, которая близка к температуре воздуха, а лучше почвы. Это помогает избежать шокового перепада температуры корневой системы растений, что может произойти при использовании холодной воды.

Приблизительная норма, по словам экспертов, — по пять ведер на один куст.

Какая должна быть осенняя подкормка крыжовника

Крыжовник необходимо подкормить в конце сентября или начале октября. В этот период растение необходимо подкормить калием и фосфором. Эти вещества позволят защитить кустарники от грибковых и инфекционных заболеваний, вредителей, резких перепадов температур и засухи.

Рекомендуется такой рецепт для удобрения крыжовника: смешать 1,5 ст. л. двойного суперфосфата и 4 ст. л. сернокислого калия (норма в расчете на куст). Смесь равномерно рассыпать под кустом и полить почву.

Если вы противник любых химических средств, их можно заменить — подкормить кусты крыжовника можно двумя стаканами золы. Ее вносят под куст.

Еще одну подкормку крыжовника рекомендуется провести в конце октября. Под каждый куст нужно внести 0,5 ведра перепревшего навоза.

 

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать крыжовник после сбора урожая.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать ежевику осенью.

Также делимся с вами полезным советом, как правильно обрезать малину после сбора ягод, чтобы увеличить урожайность в следующем году.

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