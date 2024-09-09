Как ухаживать за крыжовником осенью, чтобы успешно пережить зиму — советы садоводов

Уход за крыжовником осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Правильный уход за крыжовником осенью является ключевым для того, чтобы плодовый кустарник успешно перенес зиму и подарил щедрый урожай ягод в следующем году. Особую роль играют осенние поливы и подкормки крыжовника.

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Когда поливать крыжовник осенью

Эксперты отмечают, что в осенний сезон крыжовник необходимо полить трижды:

В конце сентября (20-30 число). В начале октября (1-10 число). В середине октября (10-20 число).

Время между этими поливами должно быть примерно 10 дней.

Как поливать крыжовник осенью

Осенью для полива растений лучше использовать воду температуры, которая близка к температуре воздуха, а лучше почвы. Это помогает избежать шокового перепада температуры корневой системы растений, что может произойти при использовании холодной воды.

Приблизительная норма, по словам экспертов, — по пять ведер на один куст.

Какая должна быть осенняя подкормка крыжовника

Крыжовник необходимо подкормить в конце сентября или начале октября. В этот период растение необходимо подкормить калием и фосфором. Эти вещества позволят защитить кустарники от грибковых и инфекционных заболеваний, вредителей, резких перепадов температур и засухи.

Рекомендуется такой рецепт для удобрения крыжовника: смешать 1,5 ст. л. двойного суперфосфата и 4 ст. л. сернокислого калия (норма в расчете на куст). Смесь равномерно рассыпать под кустом и полить почву.

Если вы противник любых химических средств, их можно заменить — подкормить кусты крыжовника можно двумя стаканами золы. Ее вносят под куст.

Еще одну подкормку крыжовника рекомендуется провести в конце октября. Под каждый куст нужно внести 0,5 ведра перепревшего навоза.

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