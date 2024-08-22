Як обрізати аґрус після збору врожаю — садівники назвали важливі правила

Обрізка аґрусу для кращого плодоношення. Фото: Новини.LIVE

Аґрус — невибаглива, але дуже смачна та вітамінна ягода. При правильному догляді вона може забезпечити щедрим врожаєм. Важливо не тільки удобрювати кущ, а й проводити вчасну та регулярну обрізку, особливо у санітарних цілях.

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Коли необхідно обрізати аґрус

Кущ цієї ягоди потребує щорічної обрізки. Це можна робити:

рано навесні до того, як почнуть розпускатися бруньки;

восени, коли кущ "засинає";

після збору врожаю — у цей момент легко визначити який приріст мають гілки.

Навіщо обрізати аґрус

Якщо цього не робити, кущ часто хворітиме, частіше піддаватиметься атакам шкідників, а також погано плодоноситиме.

Загущений кущ аґрусу найчастіше хворіє на борошнисту росу. Білий наліт з'являється не тільки на листках, а й на ягодах.



Обрізка аґрусу. Фото: google.com

Як правильно обрізати аґрус

У першу чергу, необхідно проводити санітарну обрізку аґрусу, тобто нормувати густоту та не дозволяти йому заростати.

Всього потрібно залишити 2-4 нових пагони, для заміни старих гілок, які будуть видалені. Залишати слід міцні, товсті, нові пагони, що ростуть за напрямком вгору, а не горизонтально до землі.

Старі гілки аґрусу потрібно переглянути на наявність молодого приросту. Якщо молоді пагони мають довжину 10-20 см, то ця гілка в наступному році дасть відмінний урожай. Старі гілки аґрусу також продовжують давати хороший урожай і мають молодий приріст до віку 6-7 років, тому не можна їх вирізати.

Якщо гілка аґрусу розташована біля самої землі, то її краще вирізати повністю. Така гілка захворіє на борошнисту росу перша, а потім хвороба перейде на весь кущ.

Урожайність куща аґрусу при правильній обрізці не знижується до віку 20 років і більше.

Обрізка аґрусу. Фото: google.com

Як визначити вік гілки аґрусу

Пагін першого року не має бічних відгалужень, його кора світлого кольору. Гілка на другий рік дає прості бічні відгалуження, а на третій — на гілці з'являються пагони третього порядку. Чим старше гілка, тим більше вона гілкується.

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