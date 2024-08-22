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Як обрізати аґрус після збору ягід — наступного року отримаєте багатий врожай

22 серпня 2024 19:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Як обрізати аґрус після збору врожаю — садівники назвали важливі правила
Обрізка аґрусу для кращого плодоношення. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Аґрус — невибаглива, але дуже смачна та вітамінна ягода. При правильному догляді вона може забезпечити щедрим врожаєм. Важливо не тільки удобрювати кущ, а й проводити вчасну та регулярну обрізку, особливо у санітарних цілях. 

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Коли необхідно обрізати аґрус

Кущ цієї ягоди потребує щорічної обрізки. Це можна робити:

  • рано навесні до того, як почнуть розпускатися бруньки;
  • восени, коли кущ "засинає";
  • після збору врожаю — у цей момент легко визначити який приріст мають гілки.

Навіщо обрізати аґрус

Якщо цього не робити, кущ часто хворітиме, частіше піддаватиметься атакам шкідників, а також погано плодоноситиме. 

Загущений кущ аґрусу найчастіше хворіє на борошнисту росу. Білий наліт з'являється не тільки на листках, а й на ягодах. 
 

Як обрізати аґрус після збору врожаю — садівники назвали важливі правила
Обрізка аґрусу. Фото: google.com

Як правильно обрізати аґрус

У першу чергу, необхідно проводити санітарну обрізку аґрусу, тобто нормувати густоту та не дозволяти йому заростати. 

Всього потрібно залишити 2-4 нових пагони, для заміни старих гілок, які будуть видалені. Залишати слід міцні, товсті, нові пагони, що ростуть за напрямком вгору, а не горизонтально до землі.

Старі гілки аґрусу потрібно переглянути на наявність молодого приросту. Якщо молоді пагони мають довжину 10-20 см, то ця гілка в наступному році дасть відмінний урожай. Старі гілки аґрусу також продовжують давати хороший урожай і мають молодий приріст до віку 6-7 років, тому не можна їх вирізати.

Якщо гілка аґрусу розташована біля самої землі, то її краще вирізати повністю. Така гілка захворіє на борошнисту росу перша, а потім хвороба перейде на весь кущ.

Урожайність куща аґрусу при правильній обрізці не знижується до віку 20 років і більше.

 

Як правильно обрізати аґрус після збору врожаю, щоб наступного року зібрати вдвічі більше ягід
Обрізка аґрусу. Фото: google.com

Як визначити вік гілки аґрусу

Пагін першого року не має бічних відгалужень, його кора світлого кольору. Гілка на другий рік дає прості бічні відгалуження, а на третій — на гілці з'являються пагони третього порядку. Чим старше гілка, тим більше вона гілкується.

 

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати малину після збору ягід, щоб збільшити врожайність наступного року.

Нагадаємо, ми писали, коли обрізати і як пересадити вуса полуниці.

Також Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на вересень 2024 року, який допоможе визначити найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі. 

врожай ягоди поради садівництво обрізання Аґрус

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