Как обрезать крыжовник после сбора урожая — садоводы назвали важные правила

Обрезка крыжовника для лучшего плодоношения. Фото: Новини.LIVE

Крыжовник — неприхотливая, но очень вкусная и витаминная ягода. При правильном уходе она может снабдить щедрым урожаем. Важно не только удобрять куст, но и проводить своевременную и регулярную обрезку, особенно в санитарных целях.

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Когда необходимо обрезать крыжовник

Куст этой ягоды нуждается в ежегодной обрезке. Это можно делать:

ранней весной до того, как начнут распускаться почки;

осенью, когда куст "засыпает";

после сбора урожая — в этот момент легко определить, какой прирост имеют ветви.

Зачем обрезать крыжовник

Если этого не делать, куст будет часто болеть, чаще будет подвергаться атакам вредителей, а также будет плохо плодоносить.

Загущенный куст крыжовника чаще всего болеет мучнистой росой. Белый налет появляется не только на листьях, но и на ягодах.

Обрезка крыжовника. Фото: google.com

Как правильно обрезать крыжовник

В первую очередь необходимо проводить санитарную обрезку крыжовника, то есть нормировать густоту и не позволять ему зарастать.

Всего нужно оставить 2-4 новых побега, для замены старых веток, которые будут удалены. Оставлять следует крепкие, толстые, новые побеги, растущие по направлению вверх, а не горизонтально к земле.

Старые ветки крыжовника нужно посмотреть на наличие молодого прироста. Если молодые побеги имеют длину 10-20 см, то эта ветка в следующем году даст отличный урожай. Старые ветки крыжовника также продолжают давать хороший урожай и имеют молодой прирост до 6-7 лет, поэтому нельзя их вырезать.

Если ветвь крыжовника расположена у самой земли, то ее лучше вырезать полностью. Такая ветвь заболеет мучнистой росой первой, а затем болезнь перейдет на весь куст.

Урожайность куста крыжовника при правильной обрезке не снижается до 20 лет и старше.

Обрезка крыжовника. Фото: google.com

Как определить возраст ветви крыжовника

Побег первого года не имеет боковых ветвей, его кора светлого цвета. Ветвь на второй год дает простые боковые ответвления, а на третий — на ветке появляются побеги третьего порядка. Чем старше ветвь, тем больше она ветвится.

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