Как обрезать крыжовник после сбора урожая — садоводы назвали важные правила

Как обрезать крыжовник после сбора ягод — в следующем году получите богатый урожай
Крыжовник — неприхотливая, но очень вкусная и витаминная ягода. При правильном уходе она может снабдить щедрым урожаем. Важно не только удобрять куст, но и проводить своевременную и регулярную обрезку, особенно в санитарных целях.
Как правильно обрезать крыжовник после сбора урожая, пишет портал "Сам себе агроном".
Когда необходимо обрезать крыжовник
Куст этой ягоды нуждается в ежегодной обрезке. Это можно делать:
- ранней весной до того, как начнут распускаться почки;
- осенью, когда куст "засыпает";
- после сбора урожая — в этот момент легко определить, какой прирост имеют ветви.
Зачем обрезать крыжовник
Если этого не делать, куст будет часто болеть, чаще будет подвергаться атакам вредителей, а также будет плохо плодоносить.
Загущенный куст крыжовника чаще всего болеет мучнистой росой. Белый налет появляется не только на листьях, но и на ягодах.
Как правильно обрезать крыжовник
В первую очередь необходимо проводить санитарную обрезку крыжовника, то есть нормировать густоту и не позволять ему зарастать.
Всего нужно оставить 2-4 новых побега, для замены старых веток, которые будут удалены. Оставлять следует крепкие, толстые, новые побеги, растущие по направлению вверх, а не горизонтально к земле.
Старые ветки крыжовника нужно посмотреть на наличие молодого прироста. Если молодые побеги имеют длину 10-20 см, то эта ветка в следующем году даст отличный урожай. Старые ветки крыжовника также продолжают давать хороший урожай и имеют молодой прирост до 6-7 лет, поэтому нельзя их вырезать.
Если ветвь крыжовника расположена у самой земли, то ее лучше вырезать полностью. Такая ветвь заболеет мучнистой росой первой, а затем болезнь перейдет на весь куст.
Урожайность куста крыжовника при правильной обрезке не снижается до 20 лет и старше.
Как определить возраст ветви крыжовника
Побег первого года не имеет боковых ветвей, его кора светлого цвета. Ветвь на второй год дает простые боковые ответвления, а на третий — на ветке появляются побеги третьего порядка. Чем старше ветвь, тем больше она ветвится.
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