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Чим варто обприскати сад, щоб захистити рослини від хвороб і шкідників

24 серпня 2024 07:27
Валентина Підгірна - Редактор
Чим обприскати сад восени, щоб позбутися хвороб і шкідників — поради дачникам
Чоловік, який обприскує дерево в саду. Фото:
Валентина Підгірна - Редактор

Літо в Україні наближається до свого логічного завершення, але городніх робіт завжди вистачає. Наприклад, потурбуйтеся про те, щоб восени обприскати свій сад, щоб захистити рослини від шкідників, але варто знати, чим це краще робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Чим варто обробляти рослини в саду восени

Розчин сечовини

Цей засіб допоможе захистити дерева від грибкових хвороб, шкідників та їхній личинок. Для приготування ефективного добрива із вмістом азоту візьміть такі інгредієнти, як:

  • Сечовина — 500 мілілітрів
  • Вода — десять літрів

Окропіть розчином дерева і полийте ним свій город. 

Процесс опрыскивания дерева в саду
Процес обприскування дерева в саду. Фото: Pinterest

Розчин з мідного купоросу

Цей засіб захистить дерева від гниття, борошнистої роси та личинок шкідників. Для його приготування візьміть:

  • Мідний купорос — десять грамів
  • Воду — один літр

Обприскайте готовим розчином стовбури і крону дерев, але молодші дерева треба менше обробляти.

Розчин із залізного купоросу

Цей засіб захищає абрикоси, вишні та сливи від моху, парші лишаю та інших хвороб, а також наділяє рослини залізом. Для приготування розчину візьміть:

  • Залізний купорос — один кілограм
  • Воду — 15 літрів
Женщина, которая опрыскивает дерево в саду
Жінка, яка обприскує дерево в саду. Фото: Freepik

Бордоська рідина

Цей засіб захищає рослини в саду від грибкових хвороб, гнилі та борошнистої роси. Ним можна обробляти не тільки фруктові дерева, а й суницю і виноград.

Розчин з мила і кальцинованої соди

Цим засобом восени досвідчені садівники обробляють малину, смородину і агрус, а для приготування дієвого розчину вам потрібно взяти:

  • Теплу воду — десять літрів
  • Соду — один кілограм
  • Натерте господарське мило — одну штуку

Нагадаємо, ми писали про те, чому газон стає жовтим і як повернути йому природне забарвлення. 

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дерева рослини поради сад

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