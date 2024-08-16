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Туя раптово стала жовтою — чому це сталося і як вирішити цю проблему

16 серпня 2024 12:22
Катерина Волченко - Редактор
Чому жовтіє туя — як врятувати хвойне дерево, поради дачникам
Туя, яка стала жовтою. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Туя — це одне з найпопулярніших хвойних дерев, які багато хто обирає для прикрашання своєї прибудинкової території, але інколи буває так, що ця рослина починає ставати жовтуватою і висихає. Щоб врятувати тую, варто знати про причини пожовтіння і про методи лікування.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Якщо ви помітили, що після посадки хвойного дерева воно стає жовтуватим, це може вказувати на декілька причин. По-перше, туя може бути посаджена не в тому ґрунті, тобто, в глині або в піску, що зовсім не підходить їй.

По-друге, туя може жовтіти через дуже близьке залягання ґрунтових вод або через надмірну кількість дерев поруч. По-третє, туя не любить сильних протягів, тому і може починати жовтіти. 

Посаженная в саду туя
Посаджена в саду туя. Фото: Pinterest

Також її могли знищити такі шкідники, як ялівцева щитівка, попелиця або павутинний кліщ. Ще вона могла постраждати від такої хвороби, як "бурі пагони". У таких випадках терміново рятувати тую, щоб вона і надалі прикрашала вашу ділянку.

Як врятувати пожовклу тую

Якщо причина в неправильному місці, то якнайшвидше пересадіть тую туди, де буде для неї краще. Досвідчені садівники радять обрати місце, де немає вітру, а ґрунт родючий і пухкий. Садіть тую в саду на відстані в понад один метр між рослинами.

Женщина, садящая тую в саду
Жінка, яка садить тую в саду. Фото: PlantingTree

Якщо ви дізналися, що туя постраждала від шкідників, терміново почніть обробляти хвойне дерево. Робіть це акарицидами двічі або тричі з інтервалом у декілька тижнів. А якщо ваше хвойне дерево захворіло, обробіть його фунгіцидами у декілька етапів

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