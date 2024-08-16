Чому жовтіє туя — як врятувати хвойне дерево, поради дачникам

Туя раптово стала жовтою — чому це сталося і як вирішити цю проблему
Туя — це одне з найпопулярніших хвойних дерев, які багато хто обирає для прикрашання своєї прибудинкової території, але інколи буває так, що ця рослина починає ставати жовтуватою і висихає. Щоб врятувати тую, варто знати про причини пожовтіння і про методи лікування.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Чому на туї з’являється жовтуватий відтінок
Якщо ви помітили, що після посадки хвойного дерева воно стає жовтуватим, це може вказувати на декілька причин. По-перше, туя може бути посаджена не в тому ґрунті, тобто, в глині або в піску, що зовсім не підходить їй.
По-друге, туя може жовтіти через дуже близьке залягання ґрунтових вод або через надмірну кількість дерев поруч. По-третє, туя не любить сильних протягів, тому і може починати жовтіти.
Також її могли знищити такі шкідники, як ялівцева щитівка, попелиця або павутинний кліщ. Ще вона могла постраждати від такої хвороби, як "бурі пагони". У таких випадках терміново рятувати тую, щоб вона і надалі прикрашала вашу ділянку.
Як врятувати пожовклу тую
Якщо причина в неправильному місці, то якнайшвидше пересадіть тую туди, де буде для неї краще. Досвідчені садівники радять обрати місце, де немає вітру, а ґрунт родючий і пухкий. Садіть тую в саду на відстані в понад один метр між рослинами.
Якщо ви дізналися, що туя постраждала від шкідників, терміново почніть обробляти хвойне дерево. Робіть це акарицидами двічі або тричі з інтервалом у декілька тижнів. А якщо ваше хвойне дерево захворіло, обробіть його фунгіцидами у декілька етапів.
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