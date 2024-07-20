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Поливайте туї за цими правилами, і вони довго залишатимуться зеленими

20 липня 2024 07:27
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно поливати туї, щоб вони залишалися зеленими — правила та поради садівникам
Садівник, який поливає туї на ділянці. Фото: Gartenjournal.net
Катерина Волченко - Редактор

Туї — це красиві декоративні дерева, які дуже часто можна зустріти біля приватних будинків, адже багато людей прикрашають ними свою ділянку. Щоб дерево виросло великим і у гарній формі, його необхідно правильно поливати достатнім об’ємом води.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Це хвойне дерево користується особливою популярністю завдяки своїй декоративності, воно цвіте протягом всього року і чудово підходить як в одному екземплярі, так і в гурті з іншими рослинами. Догляд туї, насамперед, залежить від віку цього дерева і того, який сезон року надворі.

Несколько туй возле дома
Декілька туй біля будинку. Фото: Pinterest

Декоративне дерево стійко витримує помірний вітер і навіть морозні дні, а також легкі перезволоження ґрунту, але, водночас, туя вміє рости у посусі і затінку. Проте, важливо знати і те, як правильно поливати тую, щоб вона красиво прикрасила вашу територію. 

Правильний полив туї у саду

Влітку декоративне дерево потрібно регулярно та інтенсивно поливати, а в посуху це необхідно робити не менш, ніж декілька разів на тиждень. При цьому, кожне доросле дерево потребує понад два відра води за один раз поливу.

Процесс полива туи в саду
Процес поливу туї в саду. Фото: Pinterest

Необхідна кількість води для туї

Навесні краще поливати тую один раз на тиждень до моменту, коли надворі стане спекотно. Якщо ви помітили сухий ґрунт, поливайте це декоративне дерево втричі частіше. Дерева, яким від трьох до п’яти років, варто поливати десятьма літрами води, а тим, хто старше, потрібно від 15 до 25 літрів.

Влітку досвідчені садівники рекомендують збільшити об’єм води для поливу вдвічі. Але поливати це декоративне дерево необхідно аж до середини жовтня

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто висаджувати тую біля свого будинку. 

Раніше ми розповідали про те, для чого і як правильно поливати дерева в саду влітку. 

Також ми повідомляли про те, які дерева в саду варто встигнути обрізати до осені.

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