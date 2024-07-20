Как правильно поливать туи, чтобы они оставались зелеными — правила и советы садоводам

Садовод, который поливает туи на участке. Фото: Gartenjournal.net

Туи — это красивые декоративные деревья, которые очень часто можно встретить возле частных домов, ведь многие украшают ими свой участок. Чтобы дерево выросло большим и в хорошей форме, его необходимо правильно поливать достаточным объемом воды.

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Это хвойное дерево пользуется особой популярностью благодаря своей декоративности, оно цветет в течение всего года и отлично подходит как в одном экземпляре, так и в группе с другими растениями. Уход за туей, прежде всего, зависит от возраста этого дерева и того, какой сезон года на улице.

Несколько туй возле дома. Фото: Pinterest

Декоративное дерево устойчиво выдерживает умеренный ветер и даже морозные дни, а также легкие переувлажнения почвы, но, в то же время, туя умеет расти в засухе и тени. Однако, важно знать и то, как правильно поливать тую, чтобы она красиво украсила вашу территорию.

Правильный полив туи в саду

Летом декоративное дерево нужно регулярно и интенсивно поливать, а в засуху это необходимо делать не менее нескольких раз в неделю. При этом, каждое взрослое дерево требует более двух ведер воды за один раз полива.

Процесс полива туи в саду. Фото: Pinterest

Необходимое количество воды для туи

Весной лучше поливать тую один раз в неделю до момента, когда на улице станет жарко. Если вы заметили сухую почву, поливайте это декоративное дерево в три раза чаще. Деревья, которым от трех до пяти лет, следует поливать десятью литрами воды, а тем, кто постарше, нужно от 15 до 25 литров.

Летом опытные садоводы рекомендуют увеличить объем воды для полива в два раза. Но поливать это декоративное дерево необходимо вплоть до середины октября.

Напомним, мы писали о том, стоит ли высаживать тую возле своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, зачем и как правильно поливать деревья в саду летом.

Также мы сообщали о том, какие деревья в саду следует успеть обрезать до осени.