Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Туя внезапно стала желтой — почему это произошло и как решить эту проблему arrow

Туя внезапно стала желтой — почему это произошло и как решить эту проблему

16 августа 2024 12:22
Екатерина Волченко - Редактор
Почему желтеет туя — как спасти хвойное дерево, советы дачникам
Туя, ставшая желтой. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Туя — это одно из самых популярных хвойных деревьев, которые многие выбирают для украшения своей придомовой территории, но иногда бывает так, что это растение начинает становиться желтоватым и высыхает. Чтобы спасти тую, следует знать о причинах пожелтения и о методах лечения.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Почему на туе появляется желтоватый оттенок

Если вы заметили, что после посадки хвойного дерева оно становится желтоватым, это может указывать на несколько причин. Во-первых, туя может быть посажена не в той почве, то есть, в глине или в песке, которые совсем не подходят ей.

Во-вторых, туя может желтеть из-за очень близкого залегания грунтовых вод или из-за чрезмерного количества деревьев рядом. В-третьих, туя не любит сильных сквозняков, поэтому и может начинать желтеть.

Посаженная в саду туя
Посаженная в саду туя. Фото: Pinterest

Также ее могли уничтожить такие вредители, как можжевеловая щитовка, тля или паутинный клещ. Еще она могла пострадать от такой болезни, как "бурые побеги". В таких случаях срочно спасать тую, чтобы она и дальше украшала ваш участок.

Как спасти пожелтевшую тую

Если причина в неправильном месте, то как можно быстрее пересадите тую туда, где будет для нее лучше. Опытные садоводы советуют выбрать место, где нет ветра, а почва плодородная и рыхлая. Сажайте тую в саду на расстоянии более одного метра между растениями.

Женщина, садящая тую в саду
Женщина, сажает тую в саду. Фото: PlantingTree

Если вы узнали, что туя пострадала от вредителей, срочно начните обрабатывать хвойное дерево. Делайте это акарицидами дважды или трижды с интервалом в несколько недель. А если ваше хвойное дерево заболело, обработайте его фунгицидами в несколько этапов.

Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать абрикосовое дерево в августе.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за сливовым деревом в саду в августе.

Также мы сообщали о том, как правильно подкармливать яблоню в саду в августе.

деревья советы сад туя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:52 В Минэнерго спрогнозировали новые отключения света — когда ждать ограничений

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

12:23 В трех украинских городах раздаются взрывы — что известно

12:22 Сэкономил на бобах более 40 млн грн — на Одесчине разоблачили нечестного экспортера

12:21 Жители Суджи опровергли российские фейки о "зверском отношении" ВСУ

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:16 Наказание за фиктивную бронь — какие последствия ожидают работника и работодателя

11:57 Когда могут увольнять работников предпенсионного возраста — объяснение Гоструда

11:55 СБУ разоблачила в Херсоне группу агентов России, куда входил приспешник коллаборанта Сальдо

11:44 Присвоили земли стоимостью более 50 млн грн — на Николаевщине леса вернули государству

11:35 У полковника Бориспольского ТЦК провели обыски — нашли 300 тыс. дол. наличными и оружие

12:52 В Минэнерго спрогнозировали новые отключения света — когда ждать ограничений

12:23 В трех украинских городах раздаются взрывы — что известно

12:22 Сэкономил на бобах более 40 млн грн — на Одесчине разоблачили нечестного экспортера

12:21 Жители Суджи опровергли российские фейки о "зверском отношении" ВСУ

12:16 Наказание за фиктивную бронь — какие последствия ожидают работника и работодателя

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

11:57 Когда могут увольнять работников предпенсионного возраста — объяснение Гоструда

11:55 СБУ разоблачила в Херсоне группу агентов России, куда входил приспешник коллаборанта Сальдо

11:44 Присвоили земли стоимостью более 50 млн грн — на Николаевщине леса вернули государству

11:35 У полковника Бориспольского ТЦК провели обыски — нашли 300 тыс. дол. наличными и оружие

11:34 Харлан сделала честное заявление об участии в Олимпиаде-2028

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту