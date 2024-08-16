Почему желтеет туя — как спасти хвойное дерево, советы дачникам

Туя внезапно стала желтой — почему это произошло и как решить эту проблему
Туя — это одно из самых популярных хвойных деревьев, которые многие выбирают для украшения своей придомовой территории, но иногда бывает так, что это растение начинает становиться желтоватым и высыхает. Чтобы спасти тую, следует знать о причинах пожелтения и о методах лечения.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Почему на туе появляется желтоватый оттенок
Если вы заметили, что после посадки хвойного дерева оно становится желтоватым, это может указывать на несколько причин. Во-первых, туя может быть посажена не в той почве, то есть, в глине или в песке, которые совсем не подходят ей.
Во-вторых, туя может желтеть из-за очень близкого залегания грунтовых вод или из-за чрезмерного количества деревьев рядом. В-третьих, туя не любит сильных сквозняков, поэтому и может начинать желтеть.
Также ее могли уничтожить такие вредители, как можжевеловая щитовка, тля или паутинный клещ. Еще она могла пострадать от такой болезни, как "бурые побеги". В таких случаях срочно спасать тую, чтобы она и дальше украшала ваш участок.
Как спасти пожелтевшую тую
Если причина в неправильном месте, то как можно быстрее пересадите тую туда, где будет для нее лучше. Опытные садоводы советуют выбрать место, где нет ветра, а почва плодородная и рыхлая. Сажайте тую в саду на расстоянии более одного метра между растениями.
Если вы узнали, что туя пострадала от вредителей, срочно начните обрабатывать хвойное дерево. Делайте это акарицидами дважды или трижды с интервалом в несколько недель. А если ваше хвойное дерево заболело, обработайте его фунгицидами в несколько этапов.
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