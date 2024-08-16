Почему желтеет туя — как спасти хвойное дерево, советы дачникам

Туя, ставшая желтой. Фото: Pinterest

Туя — это одно из самых популярных хвойных деревьев, которые многие выбирают для украшения своей придомовой территории, но иногда бывает так, что это растение начинает становиться желтоватым и высыхает. Чтобы спасти тую, следует знать о причинах пожелтения и о методах лечения.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Почему на туе появляется желтоватый оттенок

Если вы заметили, что после посадки хвойного дерева оно становится желтоватым, это может указывать на несколько причин. Во-первых, туя может быть посажена не в той почве, то есть, в глине или в песке, которые совсем не подходят ей.

Во-вторых, туя может желтеть из-за очень близкого залегания грунтовых вод или из-за чрезмерного количества деревьев рядом. В-третьих, туя не любит сильных сквозняков, поэтому и может начинать желтеть.

Посаженная в саду туя. Фото: Pinterest

Также ее могли уничтожить такие вредители, как можжевеловая щитовка, тля или паутинный клещ. Еще она могла пострадать от такой болезни, как "бурые побеги". В таких случаях срочно спасать тую, чтобы она и дальше украшала ваш участок.

Как спасти пожелтевшую тую

Если причина в неправильном месте, то как можно быстрее пересадите тую туда, где будет для нее лучше. Опытные садоводы советуют выбрать место, где нет ветра, а почва плодородная и рыхлая. Сажайте тую в саду на расстоянии более одного метра между растениями.

Женщина, сажает тую в саду. Фото: PlantingTree

Если вы узнали, что туя пострадала от вредителей, срочно начните обрабатывать хвойное дерево. Делайте это акарицидами дважды или трижды с интервалом в несколько недель. А если ваше хвойное дерево заболело, обработайте его фунгицидами в несколько этапов.

Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать абрикосовое дерево в августе.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за сливовым деревом в саду в августе.

Также мы сообщали о том, как правильно подкармливать яблоню в саду в августе.