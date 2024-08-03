Навіщо обрізати абрикос у серпні — поради садівникам

Садівник, який збирає врожай абрикосу. Фото: Desjardins-inspirations.fr

Сьогодні багато українських дачників вирощують у своєму саду абрикосові дерева, яким інколи можна просто позаздрити. Одними з причин гарного врожаю цього плодового дерева є правильна обрізка, тому варто розуміти, для чого слід обрізати абрикосове дерево в останній літній місяць.

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Досвідчені дачники наголошують, що за один сезон можна зібрати до 100 кілограмів врожаю з абрикосового дерева. Але це можливо лише за умови правильного догляду, зокрема, відповідної обрізки. Ця процедура допомагає видаляти старі гілки, які не дають абрикосовому дереву гарно плодоносити.

Обрізка абрикосу влітку

Якою буває обрізка абрикосу влітку

Обрізка абрикосу влітку буває:

Санітарною — видалення пошкоджених, захворілих або сухих гілок

Відновлюючою, яка допомагає отримати рясний врожай

Омолоджуючою, яка продовжує життя старих дерев на декілька років

Процес обрізки дерева в саду. Фото: Pinterest

Для чого проводити обрізку абрикосу в останній літній місяць

По-перше, обрізати абрикосове дерево потрібно для того, щоб сформувати акуратну і красиву крону, а по-друге, щоб не дозволяти гілкам ламатися від навантаження через велику кількість плодів. По-третє, якщо не обрізати це фруктове дерево, то крона стане потужною і густою, адже спочатку буде дуже багато плодів.

Великий врожай на абрикосовому дереві. Фото: Medium

Якщо ви регулярно обрізатимете крону абрикосового дерева, ви можете створити її правильну форму і продовжити життя дерева на довгі роки. Тому якщо ви хочете щороку збирати великий врожай абрикосів у своєму саду, радимо регулярно, а головне — правильно обрізати це фруктове дерево.

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