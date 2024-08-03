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Обязательно обрежьте абрикос в августе — почему это так важно

3 августа 2024 13:42
Екатерина Волченко - Редактор
Зачем обрезать абрикос в августе — советы садоводам
Садовод, собирающий урожай абрикоса. Фото: Desjardins-inspirations.fr
Екатерина Волченко - Редактор

Сегодня многие украинские дачники выращивают в своем саду абрикосовые деревья, которым иногда можно просто позавидовать. Одними из причин хорошего урожая этого плодового дерева является правильная обрезка, поэтому следует понимать, для чего стоит обрезать абрикосовое дерево в последний летний месяц.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Опытные дачники отмечают, что за один сезон можно собрать до 100 килограмм урожая с абрикосового дерева. Но это возможно только при правильном уходе, в частности, соответствующей обрезки. Эта процедура помогает удалять старые ветки, которые не дают абрикосовому дереву хорошо плодоносить.

Обрезка абрикоса летом

Какая бывает обрезка абрикоса летом

Обрезка абрикоса летом бывает:

  • Санитарной — удаление поврежденных, заболевших или сухих ветвей
  • Восстанавливающей, которая помогает получить обильный урожай
  • Омолаживающей, которая продлевает жизнь старых деревьев на несколько лет
Процесс обрезки дерева в саду
Процесс обрезки дерева в саду. Фото: Pinterest

Для чего проводить обрезку абрикоса в последний летний месяц

Во-первых, обрезать абрикосовое дерево нужно для того, чтобы сформировать аккуратную и красивую крону, а во-вторых, чтобы не позволять веткам ломаться от нагрузки из-за большого количества плодов. В третьих, если не обрезать это фруктовое дерево, то крона станет мощной и густой, ведь сначала будет очень много плодов.

Большой урожай на абрикосовом дереве
Большой урожай на абрикосовом дереве. Фото: Medium

Если вы будете регулярно обрезать крону абрикосового дерева, вы можете создать ее правильную форму и продлить жизнь дереву на долгие годы. Поэтому если вы хотите ежегодно собирать большой урожай абрикосов в своем саду, советуем регулярно, а главное — правильно обрезать это фруктовое дерево.

Напомним, мы писали о том, почему абрикос становится гнилым прямо на дереве и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как с легкостью вырастить абрикосовое дерево из косточки.

Также мы сообщали о том, как не позволить абрикосам осыпаться с плодового дерева.

деревья советы абрикос сад

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