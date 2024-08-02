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Догляд сливи в серпні — як правильно обрізати, підживлювати і поливати дерево

2 серпня 2024 03:09
Катерина Волченко - Редактор
Як доглядати сливу в серпні — як її обрізати, поливати і підживлювати, поради садівникам
Жінка, яка збирає сливу в саду. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Всі плодові дерева в саду потребують ретельного догляду, зокрема, поливу, підживлення і обрізки. Якщо ви з тих, хто любить насолоджуватися смачними і соковитими сливами з власного саду, вам варто розуміти, як правильно доглядати це дерево.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Догляд сливи в серпні

Обмеження поливу

Оскільки в серпні можуть бути неочікувані дощі, варто обмежити полив для сливових дерев. Річ у тому, що надмірна кількість вологи призведе до того, що на молодих саджанцях наростатиме кора, а від цього взимку можуть підмерзати молоді гілки

Садовница, которая поливает дерево
Садівниця, яка поливає дерево. Фото: Decorexpro

Підживлення дерева

Також варто і підживлювати сливу, вносячи добрива в розпушене пристовбурне коло дерева. Але у період формування бруньок важливо, щоб у добривах не було азоту, а був суперфосфат. Для приготування суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Суперфосфат — 300 грамів
  • Вода — десять літрів

За 20-30 днів ще раз підживіть сливове дерево, але вже добривом із вмістом кальцію. Для цього візьміть:

  • Сульфат кальцію — одну столову ложку
  • Нітрат кальцію — одну столову ложку
  • Хлорид кальцію — одну столову ложку
  • Воду — десять літрів
Процесс подкормки молодого дерева в саду
Процес підживлення молодого дерева в саду. Фото: Pinterest

Обрізка дерева

Після закінчення періоду плодоношення за десять або 15 днів обріжте сливове дерево, видаливши сухі та хворі гілки. Після цього обріжте молоді пагони, які ростуть всередину крони, а ті, що залишилися, обріжте на третину.

Але важливо продезинфікувати інструменти в будь-якій спиртовій настоянці або в темному розчині марганцю перед обрізкою, а після неї нанести зеленку, фукорцин або садовий вар на пошкоджені місця. Після цього слід залишити дерево в спокої, щоб підготувати його до зими.  

Человек, обрезающий дерево
Людина, яка обрізає дерево. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати плодові дерева в саду влітку. 

Раніше ми розповідали про те, коли та як правильно підживлювати вишневе дерево влітку. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати туї, щоб вони надовше залишалися зеленими.

дерева поради сад слива

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