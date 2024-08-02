Як доглядати сливу в серпні — як її обрізати, поливати і підживлювати, поради садівникам

Догляд сливи в серпні — як правильно обрізати, підживлювати і поливати дерево
Всі плодові дерева в саду потребують ретельного догляду, зокрема, поливу, підживлення і обрізки. Якщо ви з тих, хто любить насолоджуватися смачними і соковитими сливами з власного саду, вам варто розуміти, як правильно доглядати це дерево.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Догляд сливи в серпні
Обмеження поливу
Оскільки в серпні можуть бути неочікувані дощі, варто обмежити полив для сливових дерев. Річ у тому, що надмірна кількість вологи призведе до того, що на молодих саджанцях наростатиме кора, а від цього взимку можуть підмерзати молоді гілки.
Підживлення дерева
Також варто і підживлювати сливу, вносячи добрива в розпушене пристовбурне коло дерева. Але у період формування бруньок важливо, щоб у добривах не було азоту, а був суперфосфат. Для приготування суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:
- Суперфосфат — 300 грамів
- Вода — десять літрів
За 20-30 днів ще раз підживіть сливове дерево, але вже добривом із вмістом кальцію. Для цього візьміть:
- Сульфат кальцію — одну столову ложку
- Нітрат кальцію — одну столову ложку
- Хлорид кальцію — одну столову ложку
- Воду — десять літрів
Обрізка дерева
Після закінчення періоду плодоношення за десять або 15 днів обріжте сливове дерево, видаливши сухі та хворі гілки. Після цього обріжте молоді пагони, які ростуть всередину крони, а ті, що залишилися, обріжте на третину.
Але важливо продезинфікувати інструменти в будь-якій спиртовій настоянці або в темному розчині марганцю перед обрізкою, а після неї нанести зеленку, фукорцин або садовий вар на пошкоджені місця. Після цього слід залишити дерево в спокої, щоб підготувати його до зими.
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