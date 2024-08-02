Как ухаживать за сливой в августе — как ее обрезать, поливать и подкармливать, советы садоводам

Женщина, которая собирает сливу в саду. Фото: Freepik

Все плодовые деревья в саду нуждаются в тщательном уходе, в частности, поливе, подкормке и обрезке. Если вы из тех, кто любит наслаждаться вкусными и сочными сливами из собственного сада, вам следует понимать, как правильно ухаживать за этим деревом.

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Ограничение полива

Поскольку в августе могут быть неожиданные дожди, следует ограничить полив для сливовых деревьев. Дело в том, что чрезмерное количество влаги приведет к тому, что на молодых саженцах будет нарастать кора, а от этого зимой могут подмерзать молодые ветви.

Садовница, поливающая дерево. Фото: Decorexpro

Подкормка дерева

Также следует и подкармливать сливу, внося удобрения в разрыхленный стволовый круг дерева. Но в период формирования почек важно, чтобы в удобрениях не было азота, а был суперфосфат. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Суперфосфат — 300 грамм

Вода — десять литров

Через 20-30 дней еще раз подпитайте сливовое дерево, но уже удобрением с содержанием кальция. Для этого возьмите:

Сульфат кальция — одну столовую ложку

Нитрат кальция — одну столовую ложку

Хлорид кальция — одну столовую ложку

Воду — десять литров

Процесс подкормки молодого дерева в саду. Фото: Pinterest

Обрезка дерева

После окончания периода плодоношения через десять или 15 дней обрежьте сливовое дерево, удалив сухие и больные ветви. После этого обрежьте молодые побеги, растущие внутрь кроны, а оставшиеся обрежьте на треть.

Но важно продезинфицировать инструменты в любой спиртовой настойке или темном растворе марганца перед обрезкой, а после нее нанести зеленку, фукорцин или садовый вар на поврежденные места. После этого следует оставить дерево в покое, чтобы подготовить его к зиме.

Человек, который обрезает дерево. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями в саду летом.

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