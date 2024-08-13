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Шість видів квітів, які треба посадити в саду в серпні

13 серпня 2024 04:19
Катерина Волченко - Редактор
Шість квітів, які можна посадити в серпні 2024 — поради садівникам
Дачниця, яка висаджує квіти в саду. Фото: Gardening Know How
Катерина Волченко - Редактор

В середині літа велика кількість квітів у саду, на жаль, завершує період цвітіння, але не варто засмучуватися, адже є цілий ряд рослин, якими можна заповнити ділянку. Досвідчені садівники розповіли про те, які квіти можна посадити в серпні, щоб до пізньої осені збирати розкішні букети.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Бальзаміни

Бальзаміни — це рослина, яка не потребує особливого догляду, чудово себе почуває в тіні та під деревами, крізь крону яких проходить хоча б невелика кількість сонячних променів. Квіти бувають різних відтінків, добре ростуть за температури 12-18 градусів тепла і не люблять надмірної кількості вологи.

Бальзамины алого оттенка
Бальзаміни яскраво-червоного відтінку. Фото: The Bend Magazine

Садова ромашка

Всім відомо, що ромашку не потрібно особливо доглядати, тому садити і пересаджувати цю рослину можна не тільки в серпні, а й в будь-який час, коли вона не цвіте. Проте, коли надворі посуха, садову ромашку необхідно поливати.

Красивая садовая ромашка
Красива садова ромашка. Фото: Pinterest

Іпомея

Ця однорічна квітка цвіте з весни і аж до пізньої осені, тому в неї багато часу проявити себе на максимум. Головною перевагою цієї рослини є той факт, що на її ріст потрібно доволі мало часу.

Красивый яркий цветок ипомея
Красива яскрава квітка іпомея. Фото: Pixabay

Петунія

Садівники радять висаджувати цю рослину розсадою в перших числах серпня, але не варто забувати, що вона любить вологу. Щоб прискорити ріст і розвиток петунії, підживлюйте її і не забувайте постійно видаляти зів’ялі квіти.

Яркие розовые цветы петунии
Яскраві рожеві квіти петунії. Фото: Pixabay

Рудбекія

Експерти рекомендують садити цю рослину в добре дренований ґрунт, під сонячними променями або в легкому затінку. Рудбекія виростає до двох метрів за доволі короткий період часу.

Цветы многолетней рудбекии в саду
Квіти багаторічної рудбекії в саду. Фото: Freepik

Братки

Якщо ви хочете, щоб ця рослина радувала вас до осені, посадіть її розсадою. Братки здатні витримувати холоди і можуть рости не лише на клумбі, а й навіть вдома

Разноцветные цветки анютины глазки в саду
Різнокольорові квіти братків у саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини в саду варто обрізати в серпні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти категорично не можна вирощувати на своїй дачі. 

Також ми повідомляли про те, що посадити під горіховим деревом, щоб захистити його від шкідників. 

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