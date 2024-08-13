Шість квітів, які можна посадити в серпні 2024 — поради садівникам

Шість видів квітів, які треба посадити в саду в серпні
В середині літа велика кількість квітів у саду, на жаль, завершує період цвітіння, але не варто засмучуватися, адже є цілий ряд рослин, якими можна заповнити ділянку. Досвідчені садівники розповіли про те, які квіти можна посадити в серпні, щоб до пізньої осені збирати розкішні букети.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Квіти, які можна сміливо садити в останній літній місяць
Бальзаміни
Бальзаміни — це рослина, яка не потребує особливого догляду, чудово себе почуває в тіні та під деревами, крізь крону яких проходить хоча б невелика кількість сонячних променів. Квіти бувають різних відтінків, добре ростуть за температури 12-18 градусів тепла і не люблять надмірної кількості вологи.
Садова ромашка
Всім відомо, що ромашку не потрібно особливо доглядати, тому садити і пересаджувати цю рослину можна не тільки в серпні, а й в будь-який час, коли вона не цвіте. Проте, коли надворі посуха, садову ромашку необхідно поливати.
Іпомея
Ця однорічна квітка цвіте з весни і аж до пізньої осені, тому в неї багато часу проявити себе на максимум. Головною перевагою цієї рослини є той факт, що на її ріст потрібно доволі мало часу.
Петунія
Садівники радять висаджувати цю рослину розсадою в перших числах серпня, але не варто забувати, що вона любить вологу. Щоб прискорити ріст і розвиток петунії, підживлюйте її і не забувайте постійно видаляти зів’ялі квіти.
Рудбекія
Експерти рекомендують садити цю рослину в добре дренований ґрунт, під сонячними променями або в легкому затінку. Рудбекія виростає до двох метрів за доволі короткий період часу.
Братки
Якщо ви хочете, щоб ця рослина радувала вас до осені, посадіть її розсадою. Братки здатні витримувати холоди і можуть рости не лише на клумбі, а й навіть вдома.
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