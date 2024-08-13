Шесть цветов, которые можно посадить в августе 2024 — советы садоводам

Шесть видов цветов, которые нужно посадить в саду в августе
В середине лета большое количество цветов в саду, к сожалению, завершает период цветения, но не стоит расстраиваться, ведь есть целый ряд растений, которыми можно заполнить участок. Опытные садоводы рассказали о том, какие цветы можно посадить в августе, чтобы до поздней осени собирать роскошные букеты.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Цветы, которые можно смело сажать в последний летний месяц
Бальзамины
Бальзамины — это растение, которое не требует особого ухода, прекрасно себя чувствует в тени и под деревьями, через крону которых проходит хотя бы небольшое количество солнечных лучей. Цветы бывают разных оттенков, хорошо растут при температуре 12-18 градусов тепла и не любят чрезмерного количества влаги.
Садовая ромашка
Всем известно, что за ромашкой не нужно особо ухаживать, поэтому сажать и пересаживать это растение можно не только в августе, но и в любое время, когда оно не цветет. Однако, когда на улице засуха, садовую ромашку необходимо поливать.
Ипомея
Этот однолетний цветок цветет с весны и вплоть до поздней осени, поэтому у него много времени проявить себя на максимум. Главным преимуществом этого растения является тот факт, что на его рост нужно достаточно мало времени.
Петуния
Садоводы советуют высаживать это растение рассадой в первых числах августа, но не стоит забывать, что оно любит влагу. Чтобы ускорить рост и развитие петунии, подпитывайте ее и не забывайте постоянно удалять увядшие цветы.
Рудбекия
Эксперты рекомендуют сажать это растение в хорошо дренированную почву, под солнечными лучами или в легкой тени. Рудбекия вырастает до двух метров за довольно короткий период времени.
Анютины глазки
Если вы хотите, чтобы это растение радовало вас до осени, посадите его рассадой. Анютины глазки способны выдерживать холода и могут расти не только на клумбе, но и даже дома.
Напомним, мы писали о том, какие растения в саду следует обрезать в августе 2024 года.
Раньше мы рассказывали о том, какие цветы категорически нельзя выращивать на своей даче.
Также мы сообщали о том, что посадить под ореховым деревом, чтобы защитить его от вредителей.
Читайте Новини.LIVE!