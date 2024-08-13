Шесть цветов, которые можно посадить в августе 2024 — советы садоводам

Дачница, высаживающая цветы в саду. Фото: Gardening Know How

В середине лета большое количество цветов в саду, к сожалению, завершает период цветения, но не стоит расстраиваться, ведь есть целый ряд растений, которыми можно заполнить участок. Опытные садоводы рассказали о том, какие цветы можно посадить в августе, чтобы до поздней осени собирать роскошные букеты.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Бальзамины

Бальзамины — это растение, которое не требует особого ухода, прекрасно себя чувствует в тени и под деревьями, через крону которых проходит хотя бы небольшое количество солнечных лучей. Цветы бывают разных оттенков, хорошо растут при температуре 12-18 градусов тепла и не любят чрезмерного количества влаги.

Бальзамины алого оттенка. Фото: The Bend Magazine

Садовая ромашка

Всем известно, что за ромашкой не нужно особо ухаживать, поэтому сажать и пересаживать это растение можно не только в августе, но и в любое время, когда оно не цветет. Однако, когда на улице засуха, садовую ромашку необходимо поливать.

Красивая садовая ромашка. Фото: Pinterest

Ипомея

Этот однолетний цветок цветет с весны и вплоть до поздней осени, поэтому у него много времени проявить себя на максимум. Главным преимуществом этого растения является тот факт, что на его рост нужно достаточно мало времени.

Красивый яркий цветок ипомея. Фото: Pixabay

Петуния

Садоводы советуют высаживать это растение рассадой в первых числах августа, но не стоит забывать, что оно любит влагу. Чтобы ускорить рост и развитие петунии, подпитывайте ее и не забывайте постоянно удалять увядшие цветы.

Яркие розовые цветы петунии. Фото: Pixabay

Рудбекия

Эксперты рекомендуют сажать это растение в хорошо дренированную почву, под солнечными лучами или в легкой тени. Рудбекия вырастает до двух метров за довольно короткий период времени.

Цветы многолетней рудбекии в саду. Фото: Freepik

Анютины глазки

Если вы хотите, чтобы это растение радовало вас до осени, посадите его рассадой. Анютины глазки способны выдерживать холода и могут расти не только на клумбе, но и даже дома.

Разноцветные цветки анютины глазки в саду. Фото: Pinterest

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