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Шесть видов цветов, которые нужно посадить в саду в августе

13 августа 2024 04:19
Екатерина Волченко - Редактор
Шесть цветов, которые можно посадить в августе 2024 — советы садоводам
Дачница, высаживающая цветы в саду. Фото: Gardening Know How
Екатерина Волченко - Редактор

В середине лета большое количество цветов в саду, к сожалению, завершает период цветения, но не стоит расстраиваться, ведь есть целый ряд растений, которыми можно заполнить участок. Опытные садоводы рассказали о том, какие цветы можно посадить в августе, чтобы до поздней осени собирать роскошные букеты.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Бальзамины

Бальзамины — это растение, которое не требует особого ухода, прекрасно себя чувствует в тени и под деревьями, через крону которых проходит хотя бы небольшое количество солнечных лучей. Цветы бывают разных оттенков, хорошо растут при температуре 12-18 градусов тепла и не любят чрезмерного количества влаги.

Бальзамины алого оттенка.
Бальзамины алого оттенка. Фото: The Bend Magazine

Садовая ромашка

Всем известно, что за ромашкой не нужно особо ухаживать, поэтому сажать и пересаживать это растение можно не только в августе, но и в любое время, когда оно не цветет. Однако, когда на улице засуха, садовую ромашку необходимо поливать.

Красивая садовая ромашка
Красивая садовая ромашка. Фото: Pinterest

Ипомея

Этот однолетний цветок цветет с весны и вплоть до поздней осени, поэтому у него много времени проявить себя на максимум. Главным преимуществом этого растения является тот факт, что на его рост нужно достаточно мало времени.

Красивый яркий цветок ипомея
Красивый яркий цветок ипомея. Фото: Pixabay

Петуния

Садоводы советуют высаживать это растение рассадой в первых числах августа, но не стоит забывать, что оно любит влагу. Чтобы ускорить рост и развитие петунии, подпитывайте ее и не забывайте постоянно удалять увядшие цветы.

Яркие розовые цветы петунии.
Яркие розовые цветы петунии. Фото: Pixabay

Рудбекия

Эксперты рекомендуют сажать это растение в хорошо дренированную почву, под солнечными лучами или в легкой тени. Рудбекия вырастает до двух метров за довольно короткий период времени.

Цветы многолетней рудбекии в саду.
Цветы многолетней рудбекии в саду. Фото: Freepik

Анютины глазки

Если вы хотите, чтобы это растение радовало вас до осени, посадите его рассадой. Анютины глазки способны выдерживать холода и могут расти не только на клумбе, но и даже дома.

Разноцветные цветки глазки в саду
Разноцветные цветки анютины глазки в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения в саду следует обрезать в августе 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы категорически нельзя выращивать на своей даче.

Также мы сообщали о том, что посадить под ореховым деревом, чтобы защитить его от вредителей.

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